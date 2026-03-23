ARAG-Asaja ve "insuficientes" las ayudas frente a la crisis energética

Archivo - Imagen de archivo de una protesta de agricultores en Logroño. - Antonio Muñoz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

ARAG-ASAJA ha considerado que "las medidas aprobadas por el Gobierno para paliar el impacto de la crisis energética en el sector agrario son insuficientes y de carácter meramente coyuntural, en un contexto marcado por el aumento de los costes de producción y la falta de rentabilidad en las explotaciones".

Desde la organización agraria se advierte de que "estas iniciativas solo podrían tener cierto efecto si la situación internacional se resuelve en el corto plazo". En caso contrario, "resultarán claramente limitadas para afrontar la situación estructural que atraviesan agricultores y ganaderos".

Entre las medidas adoptadas se incluye una ayuda de 20 céntimos por litro de gasóleo agrícola consumido. El cálculo se realizará tomando como referencia el consumo anual declarado en 2025 a través de la solicitud de devolución del impuesto de hidrocarburos, que deberá presentarse a partir del 1 de abril.

El periodo subvencionable abarca desde el 22 de marzo hasta el 30 de junio. Para determinar la cuantía, se establecerá un consumo medio diario a partir del total anual, que se multiplicará por los días incluidos en ese periodo y por el importe de la ayuda.

La segunda medida contempla ayudas directas a los fertilizantes, con 22 euros por hectárea en secano y 55 euros por hectárea en regadío, hasta un máximo de 300 hectáreas por explotación.

Podrán beneficiarse tanto perceptores como no perceptores de la PAC, siempre que las explotaciones estuvieran registradas antes del 30 de mayo de 2025. Este requisito deja fuera, por el momento, a quienes se hayan incorporado con posterioridad, una cuestión pendiente de aclaración.

El paquete se completa con una línea de financiación de 300 millones de euros a través de créditos ICO avalados por el Estado.

ARAG-ASAJA señala que, aunque esta medida puede facilitar liquidez, supone incrementar el endeudamiento del sector, que ya se encuentra sometido a una fuerte presión económica.

"EL CAMPO NECESITA MEDIDAS ESTRUCTURALES".

La organización agraria insiste en que "el problema de fondo no es coyuntural" y apuntan que "el incremento sostenido de los costes, unido a unos precios en origen que no compensan, mantiene al sector en una situación crítica".

"Estas medidas pueden ayudar puntualmente, pero no resuelven el problema real. El campo necesita medidas estructurales que garanticen su viabilidad", señalan desde ARAG-ASAJA.

La organización recuerda que "esta situación es la que llevó a miles de agricultores y ganaderos a movilizarse a principios de 2024" y advierte de que "la actual crisis energética no es más que un agravante de un problema que viene de lejos".