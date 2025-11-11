Arden dos contenedores esta madrugada en Haro

LOGROÑO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del CEIS han sofocado esta madrugada el fuego declarado en dos contenedores en Haro, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 6,32 horas de este martes, Policía Local de Haro ha informado al Centro Coordinador de Emergencias del incendio de varios contenedores en la calle Colón con la calle Cuevas en la localidad jarrera.

Desde SOS Rioja se ha dado aviso a Guardia Civil y se han movilizado a los Bomberos del CEIS Rioja.

El incendio ha afectado a dos contenedores de residuos.