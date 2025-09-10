Arraiz apela al dialogo ante la prohibición del uso del velo en el IES Sagasta

Archivo - El delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz, ha apelado hoy al dialogo "entre los involucrados" ante la prohibición del uso del velo islámico en el Instituto de Enseñanzas Secundarias (IES) Páxedes Mateo Sagasta.

Arraiz ha sido preguntada por los periodistas tras la protesta, de varias asociaciones, por el hecho de que la directora del IES Sagasta de Logroño haya prohibido la entrada al centro de las alumnas que portaran el velo islámico.

Tras reconocer la autoridad del centro para "determinar" este tipo de situaciones, Arraiz ha considerado que lo "máximo" que le puede "preocupar es que la convivencia pueda verse trastocada".

"Yo creo que, al final, hay que hablar y negociar y hablar con todos los involucrados en la materia", ha dicho considerando que, también, hay que "respetar la capacidad que tiene el centro" así como la Consejería de Educación.

Por su parte, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, que también ha sido preguntado, ha mostrado "respeto" y que "la convivencia, que formaba parte de la esencia de la ciudad, siga siendo la característica principal".