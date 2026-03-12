Arraiz se reúne con representantes de las cabeceras de comarca para ofrecerles la colaboración con Tráfico

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda, ha mantenido esta mañana un encuentro con representantes de las cabeceras de comarca para informarles de los protocolos de colaboración administrativa con la Jefatura Provincial de Tráfico - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

LOGROÑO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda, ha mantenido esta mañana un encuentro con representantes de las cabeceras de comarca para informarles de los protocolos de colaboración administrativa con la Jefatura Provincial de Tráfico. En la reunión también ha estado presente Beatriz Zúñiga, jefa Provincial de Tráfico de La Rioja.

El objetivo final de este protocolo es facilitar a los habitantes de las cabeceras de comarca las gestiones administrativas que están relacionadas con Tráfico. De esta manera, en dependencias municipales se podrían realizar trámites como el duplicado de permisos de conducir (por deterioro, pérdida o robo), el cambio de domicilio, el certificado del permiso de conducción, la baja temporal, el cambio de titularidad o la notificación de venta, entre otros. Esta posibilidad evitaría que los interesados tengan que desplazarse hasta Logroño para realizar estos trámites.

En la reunión mantenida esta mañana en la Delegación de Gobierno de La Rioja han estado representados los ayuntamientos de Haro, Arnedo, Alfaro, Lardero, Villamediana y Nájera. Hasta el momento, Calahorra es la única cabecera de comarca que tiene suscrito este convenio de colaboración.