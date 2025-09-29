Arranca en el CCR el primer Título Oficial de Sumillería con unos 10 alumnos: "Rioja necesitaba dar este paso" - EUROPA PRESS

LOGROÑO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural del Rioja ha dado la bienvenida este lunes, 29 de septiembre, a los primeros alumnos que, durante un año, defenderán la primera edición del Título Oficial de Sumillería, una formación profesional impulsada por un equipo de expertos del sector y respaldada por la Asociación Cultural Sumilleres de La Rioja y la UES, Unión Española de Sumilleres.

El programa será impartido desde SAVIA Escuela de Sumillería, un nuevo proyecto formativo que aspira a convertirse en referencia nacional e internacional. A pesar de que el curso ha comenzado hoy, quedan plazas disponibles. El precio es de 6.000 euros, con diferentes ayudas de financiación.

Como ha dado a conocer el prestigioso sumiller y presidente de la Asociación Cultural riojana, José Félix Paniego, en el primer día de estudio "esta iniciativa nace con un propósito claro: ofrecer una formación especializada, actual y rigurosa que conecte la técnica con la cultura, el territorio y el servicio".

En sus declaraciones ante los medios ha reconocido que "Rioja necesitaba dar este paso, estamos haciendo algo que yo creo que es un hito y lo vamos a hacer con un proyecto y un curso muy potente". En un principio contarán con entre 8-12 alumnos pero, como ha explicado, "todavía sigue abierto el periodo de inscripción".

La creación de la Escuela representa "un paso adelante para el vino, la gastronomía y el turismo en La Rioja, y marca un nuevo horizonte en la formación de sumilleres en España. Una nueva vía con base académica y proyección profesional".

VÍA INDEPENDIENTE

El origen de este programa está en el trabajo desarrollado en los últimos años junto a la Universidad de La Rioja. A partir de esa base académica, ha explicado Paniego, "y ante la necesidad de una estructura más flexible y vinculada directamente al entorno profesional, se ha optado por una vía independiente que permite un desarrollo más ágil, dinámico y conectado con las demandas reales del sector".

En el acto de bienvenida también ha estado presente el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, quien ha querido trasladar "la importancia de este curso oficial" así como el esfuerzo de la Asociación de Sumilleres y las instituciones para apoyarlo.

"Hoy se pone simbólicamente la primera piedra de este curso de formación, que va a tener mucho recorrido y una gran trascendencia para el conjunto de nuestra región".

"UN ESFUERZO DE UN TRABAJO SOBRE EL TERRITORIO"

Como ha dicho a los alumnos presentes "el vino es mucho más que una bebida alcohólica, el vino es un esfuerzo de un trabajo sobre el territorio, sobre el producto, sobre su elaboración, sobre sí mismo que lleva toda una cultura en él, creo que eso hay que apreciarlo, conocerlo y poderlo transmitir".

Por eso la importancia de este título en el que los alumnos podrán hacer una acción estratégica "para que el cliente conozca el vino, valorarlo, explicarlo y saber todo lo que hay detrás de este producto y esa gran experiencia".

Finalmente Capellán ha insistido en "la alianza estratégica" de este nuevo proyecto que cuenta "con un programa de formación teórico pero también con toda la experiencia práctica que vais a poder tener realmente en una tierra privilegiada por todo lo que rodea al mundo del vino y su riquísima cultura".

Por su parte, la concejala del Ayuntamiento de Logroño, Leonor González Menorca, ha puesto también en valor el edificio en el que se van a impartir los estudios, el CCR, "emblemático, en el que se respira vino desde la entrada".

Aquí, en el centro de Logroño, "no solamente vais a poder recibir las clases de los grandes conocedores de la sumillería, sino que también vais a poder vivir lo que es este mundo. Porque vais a ver aquí, desde grandes exposiciones, desfiles de moda... estaréis inmersos en esta cultura".

FORMACIÓN PRESENCIAL, INTEGRAL Y MULTIDISCIPLINAR

Las clases se desarrollarán los lunes, en horario intensivo, en el Centro de la Cultura del Rioja, un espacio singular ubicado en el casco histórico de Logroño. El programa tiene una duración de un año académico e incluye prácticas personalizadas y/o proyecto final.

SAVIA Escuela de Sumillería propone una formación integral y multidisciplinar. El contenido abarca desde el conocimiento técnico del vino y otras bebidas, hasta la coctelería, el producto gastronómico, la psicología de servicio, el inglés especializado, la comunicación y la cultura del territorio.

Todo ello se complementa con talleres, catas de más de 700 referencias y viajes formativos a Rioja, Burdeos, Douro, Galicia, Ribera y Jerez.

PROFESIONALES FORMANDO A PROFESIONALES

El curso está dirigido a profesionales del vino, la hostelería, el turismo o el marketing, así como a personas que deseen especializarse o reorientar su carrera. El objetivo: formar perfiles completos, con criterio, sensibilidad y visión de futuro.

El equipo docente está integrado por profesionales en activo de reconocido prestigio en ámbitos como la sumillería, la viticultura, la gastronomía, la coctelería, la comunicación o la psicología de servicio.

Entre los docentes ya confirmados se encuentran Josep Roca, Javier Caballero, Ana Lample, Tomás Ucha, Anna Casabona, Rubén López Cortés, Iván Sánchez, Javier Campo González, Alejandro Simó, Nerea Ortega-Castro, Dominique Roujou de Boubée, Marina García López, Manu Jiménez, José Ramón Jiménez y Raúl Tamayo, entre otros.

El programa cuenta además con un Comité de Expertos que garantiza la calidad académica, aporta una visión estratégica y vela por el posicionamiento del título. Álvaro Palacios, Marta Cortizas, Raúl Pérez, María Vargas, Basilio Izquierdo, Abel Mendoza y Juan Muga forman parte de este comité, junto a los 'compañeros de viaje' Martes of Wine, David González y Xurxo Alba.

UN EQUIPO COMPROMETIDO CON EL FUTURO

Con un máximo de 25 plazas por edición, los alumnos contarán con el acompañamiento cercano y personalizado del equipo de codirección: Inma Bezunartea, Juanjo Figueroa y Mavi Balabanian, junto a la mentoría de José Félix Paniego.

"Este título es mucho más que una formación: es una oportunidad real para construir un perfil profesional fuerte y competitivo. Queremos acompañar a los nuevos sumilleres en su camino y ayudarles a posicionarse con autenticidad, excelencia y vocación internacional", afirma el equipo de dirección.