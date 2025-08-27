Arranca el proceso para que el edificio de la antigua guardería Ding Dong se convierta en Punto de Encuentro Familiar

La directora general de Justicia e Interior, Tania Sáez, en rueda de prensa junto a la jefa del Servicio de Interior, Beatriz Munilla - GOBIERNO DE LA RIOJA

Dispone como novedad de una gran zona ajardinada que permitirá encuentros de los menores en un espacio al aire libre

LOGROÑO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha arrancado el proceso para que el edificio que ocupó la guardería Ding Dong (en la calle Río Isla de Logroño) se convierta en el Punto de Encuentro Familiar.

La directora general de Justicia e Interior, Tania Sáez, en rueda de prensa junto a la jefa de Servicio de Interior, Beatriz Munilla, ha informado de la autorización, por parte del Ejecutivo, de un gasto de casi 1,5 millones de euros para las obras de adecuación del edificio.

"Es un proyecto que nos ilusiona porque vamos a poder incrementar notablemente la calidad de un servicio que la sociedad demanda y que está muy relacionado con el bienestar emocional de los niños, un objetivo que es prioritario para este Gobierno", ha destacado.

Ya el 21 de marzo de 2022, el entonces consejero de Hacienda y Administración Pública, Celso González, y el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, firmaron un acuerdo de cesión del inmueble para que fuera utilizado precisamente como Punto de Encuentro Familiar.

Una actuación que, por fin, verá la luz una vez que el actual Ejecutivo ha aprobado la autorización del presupuesto para licitar las obras.

Éstas tendrán un plazo de ejecución de ocho meses, por lo que en un año el Servicio de Orientación Familiar podría estar ya funcionando en esta nueva ubicación.

Sáez ha explicado que el punto de encuentro familiar presta servicios en Logroño desde el año 2002 para hacer posible el derecho de los niños, niñas y adolescentes a mantener una relación segura con sus familiares en casos de separación, divorcio o acogimiento familiar.

Ha relatado cómo el paso del tiempo, y la evolución del servicio, han hecho que las instalaciones originarias del punto de encuentro familiar en el centro de Logroño resulten insuficientes.

"Nuestro objetivo siempre es proteger el interés del menor garantizando un ambiente de cercanía y confianza y unas herramientas emocionales que le ofrezcan estabilidad incluso en unos contextos difíciles", ha destacado.

Munilla ha concretado que se trata de una parcela que consta de una superficie útil de 1.649,37 metros cuadrados, divididos en 751,52 metros cuadrados interiores y una urbanización y espacio exterior de 897,85 metros cuadrados.

Da a las tres calles que lo componen, tanto Río Isla como Estanque y Rodejón, "lo que va a permitir accesos independientes", algo "muy importante para este tipo de servicios", ha señalado.

HASTA 530 METROS CUADRADOS Y ZONA AJARDINADA

Dado que el inmueble se encuentra sin uso "desde hace bastantes años", se hace obligada "una remodelación de calado".

La parte del edificio en la que se va a situar el punto de encuentro familiar es de 530 metros cuadrados y se va a contar con tres despachos de trabajo y atención a usuarios, cinco salas de visitas.

Una de ellas está anexa a un despacho y que va a estar dotada con un espejo bidireccional con visión y escucha, lo que va a permitir es una valoración más discreta de las relaciones entre los niños, niñas y adolescentes con sus familiares.

Dispone, además, como novedad, con una gran zona ajardinada que permitirá la realización de los encuentros de los menores con sus progenitores no custodios en un espacio al aire libre.

El punto de encuentro familiar de Logroño está atendiendo a 153 familias, lo que supone 497 usuarios directos. De ellos, 306 son adultos y 191 menores.

En estos primeros siete meses del año 2025 se han producido 3.899 intercambios. Únicamente se supervisa en estos casos la entrega y recogida de los niños. Además, se han llevado a cabo 1.520 visitas tuteladas.

El servicio cuenta ahora mismo con ocho profesionales, de los cuales dos son psicólogos, cinco trabajadores sociales y un jurista que ofrecen la atención integral a estas familias.

Además del punto de encuentro familiar de Logroño, La Rioja dispone de otros dos puntos de encuentro en Calahorra y Haro, "dando cobertura a todo el territorio de la comunidad autónoma".

Las personas usuarias de los puntos de encuentro familiar son derivados judicialmente, no es un acceso directo, ha concretado la jefa de Servicio señalando que se está "notando un incremento en las tres cabeceras de derivaciones judiciales a los puntos de encuentro".