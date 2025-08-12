El arreglo de la calzada en la calle Beatos Mena y Navarrete obligará a un corte al tráfico este martes

LOGROÑO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La realización de trabajos de arreglo de calzada en la calle Beatos Mena y Navarrete, que se abordará este martes por parte del Ayuntamiento de Logroño, obligará a realizar un corte en la vía por razones de seguridad, tanto vial como de los trabajadores.

El corte a la circulación de vehículos se practicará a la altura de la confluencia de la vía afectada con la calle Cigüeña.

Ello obligará a aquellos vehículos de bajen por Beatos Mena y Navarrete desde Avenida de la Paz a girar obligatoriamente a la derecha en la calle Cigüeña.

Los trabajos en el tramo de calzada afectada comenzarán mañana, día 12, a las 8,30 horas y se extenderán al menos hasta las 14,40 horas del mediodía.

En cualquier caso, en función del avance de los trabajos y si fuera preciso, el corte podría extenderse también a la mañana del miércoles 13.