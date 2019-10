La Asamblea de IU La Rioja decide por unanimidad no concurrir con Podemos en las próximas elecciones

Publicado 05/10/2019 18:09:56 CET

Diego Mendiola, candidato de Unidas Podemos al Senado, participa en un encuentro para hablar sobre los problemas de la España vaciada en la localidad riojana de Nalda. - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los miembros de la Asamblea que Izquierda Unida La Rioja ha celebrado este sábado han aprobado por unanimidad no acudir a las urnas el próximo 10 de noviembre con Podemos La Rioja -como ocurriera en las elecciones generales del pasado mes de abril- ya que, según ha explicado el coordinador de IU regional, Diego Mendiola, "en función de las circunstancias propias de esta comunidad autónoma hay múltiples razones conocidas por la ciudadanía riojana para haber tomado esta decisión".

En concreto, la veintena de asistentes a la Asamblea han aprobado por unanimidad una resolución que contiene dos puntos. El primero en el que el partido asegura que respeta y acata el acuerdo a nivel federal que se mantiene entre IU y Podemos para conformar una nueva coalición de cara al 10-N y uno segundo en el que indican que en el caso de La Rioja no se integrarán con Podemos.

Mendiola ha recordado que "la coalición que se formó en abril contaba con IU-Podemos y Equo. De estas tres fuerzas, una de ellas se ha pasado en bloque a una organización que es adversaria (por la integración de Equo en Mas País) y la otra fuerza -en referencia a Podemos- lo que ha vivido durante todo este tiempo ha sido un proceso de disolución y ahora mismo Podemos en La Rioja no existe como tal".

Podemos "no está estructurada y no va a poder validar acuerdos. Ahora hay una coordinadora de inscritos que a nivel estatutario no tiene funcionalidad".

Además, "nos hemos encontrado con que Podemos quiere capitalizar la candidatura aunque sea en una circunscripción donde no tiene organización".

Ante ello, "son pocas opciones las que quedaban y de ahí el hecho de que la resolución haya sido aprobada por unanimidad".