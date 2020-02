Asín y Steven matizan su salida de la junta gestora de Vox La Rioja aludiendo al "estilo autoritario" de Arnedo

Niegan haber salido del partido y anuncian que continuarán "como afiliados trabajando por el proyecto de Vox España"

LOGROÑO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El que fuera uno de los fundadores de Vox La Rioja, Ignacio Asín, y el secretario provincial de la Junta Gestora, Arturo Steven, han matizado su salida de ésta aludiendo al "estilo autoritario y sin control" de la presidenta de la junta, Maite Arnedo.

En un escrito remitido a los medios de comunicación, Asín ha manifestado su "sorpresa con las declaraciones de Maite Arnedo" tras su dimisión y la de Steven porque "no responden a la realidad".

"Presenté mi dimisión porque no concibo permanecer en un órgano de dirección en el que no se realizan ni reuniones ni se cuenta con el afiliado y porque no puedo respaldar un estilo presidencialista autoritario y endogámico", ha dicho en una carta firmada por ambos.

Ha añadido: "Es incongruente y rotundamente falsa la necesidad generacional a la que hace referencia, ya que ni Arturo ni yo solicitamos pertenecer a la Gestora ya que fue Maite Arnedo quien nos pidió nuestra participación en la misma".

"Gestora que, por otro lado, a propuesta de nuestro secretario general Javier Ortega fue ratificada por el Comité Ejecutivo Nacional el pasado 1 de octubre de 2019", ha espetado.

Ha creído que "esto evidencia una debilidad y preocupante incapacidad para dirigir tanto el futuro de Vox en La Rioja, como el equipo de trabajo que ella misma eligió".

"Cuando Maite dice que existen discrepancias, quiero aclarar que nunca las hemos tenido puesto que jamás se nos ha pedido opinión. Precisamente, en los más de 4 meses que lleva constituido este equipo, no se ha tomado ninguna decisión colegiada ya que todo se decide de modo unipersonal y sin informarnos de sus decisiones adoptadas", ha relatado.

Para Asín, "los nuevos tiempos de la política y la visión moderna y joven de la que habla Arnedo, de momento han traído: desilusión, malas formas, falta de integración, excesiva soberbia y arrogancia y una afiliación muy descontenta".

A su juicio, aunque es "una obviedad" lo que Arnedo "debe entender es que a un partido político se viene a hacer política, pero su gestión se limita a replicar noticias de alcance nacional, olvidándose de la agenda local y regional en asuntos relevantes y de calado".

Ha añadido que "ésta no es una opinión personal, sino generalizada ya que incluso entre periodistas se sorprenden de la inexistente voz de nuestro partido en los medios de comunicación".

Así, ha explicado: "Ante esta lamentable situación y habida cuenta de que a estas alturas ni el secretario provincial ni yo sabemos todavía cuál es nuestro cometido en esta Gestora, no nos parece lógico permanecer en ella".

A Asín le "apena ver cómo un proyecto tan necesario como Vox pasa de un equipo a otro con personas inseguras de sí mismas". Por último, ha aclarado que

Por último, ha aclarado que ambos no se han ido del partido. "Hemos dimitido como secretario general y vocal de la Junta Gestora de Vox La Rioja". Por tanto, continuarán "como afiliados trabajando por el proyecto de Vox España".

"En cualquier caso, queremos trasladar tranquilidad a los afiliados. Esta situación transitoria, propia de las Gestoras provisionales, se reconducirá cuando se celebren unas primarias", ha culminado.