Asociaciones vecinales de Madre de Dios y San José se unirán el 3 y 4 de octubre a la iniciativa '¡Aquí falta un árbol!'

Jornada Aquí falta un árbol - BARRIO DE MADRE DE DIOS Y SAN JOSÉ

LOGROÑO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones vecinales de los barrios Madre de Dios y San José de Logroño se suman a '¡Aquí falta un árbol!', una convocatoria para realizar un mapeo sobre el estado del arbolado urbano que tendrá lugar los días 3 y 4 de octubre en municipios de toda España. Se trata "de incidir en la necesidad de que nuestras calles y plazas tengan arbolado en buen estado y suficiente", dicen desde las asociaciones.

La iniciativa es continuación de la Termometrada Estatal 2025, "en la que grupos de vecinos y vecinas de 67 municipios salimos a la calle a tomar temperaturas para medir el efecto isla de calor".

"El año pasado, en un verano igual que este, marcado por los incendios y las olas de calor, un grupo de entidades en las que se encontraban Juventud por el Clima, Barrios por el Clima y Ecologistas en Acción, impulsaron una acción para dar salida a la creciente inquietud de la población por la falta de adaptación de nuestras ciudades a la emergencia climática", explican.

La Termometrada Estatal 2025 consistió en la toma de temperatura simultánea en "infiernos" (plazas duras, con suelo no permeable y sin árboles), y "paraísos" (zonas bien arboladas y con suelo natural, hierba o tierra).

Con la implicación de multitud de colectivos, asociaciones vecinales, AFAs o centros de mayores se logró tomar mediciones en 150 zonas de 43 municipios y 24 capitales de provincia a lo largo y ancho de todo el estado.

La medición arrojaba como resultados una diferencia media estatal entre infiernos y paraísos de 1,5oC. Al tiempo que atestiguaban que las noches tórridas, aquellas con temperaturas superiores a los 25oC, no se daban en los lugares calificados como paraísos, si no en los que tenían suelo duro y sin vegetación (infiernos).

Tras el éxito de la anterior convocatoria, esta iniciativa, reforzada con la incorporación de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, la Alianza por el Clima, Greenpeace e Intermon- Oxfam, han lanzado la nueva convocatoria este año, con la que buscan medir un elemento clave como la falta de arbolado urbano.

Y ese que, según Ecologistas en Acción, uno de las organizadoras, "el arbolado urbano no sólo reduce la temperatura y mejora la calidad del aire, sino que también contribuye a reducir el ruido, o reduce el estrés y la presión arterial de las personas, siendo un elemento esencial para mejorar la salud y el bienestar de la población en general".

En concreto el mapeo tendrá lugar el 3 y 4 octubre, y consistirá en señalar, compartiendo la ubicación del móvil en una web especialmente diseñada para ello, "alcorques vacíos", sin árboles, "tocones o árboles secos", incluidos en parques, y "alcorques asfixiantes", aquellos cubiertos con cemento "drenante", que el tronco ocupa su totalidad, o en los que el árbol está fuera o en el límite del mismo.

"En nuestros barrios hay un deficiente mantenimiento de árboles, arbustos y alcorques. No se tiene en cuenta la especie que se planta: si está bien adaptado a nuestro clima, si ofrece sombra de forma adecuada,... Por no hablar de la cantidad elevada de alcorques vacíos por tala o arranque de los árboles en ellos plantados", señalan.

Para la organización "la preocupación por la falta de adaptación de los entornos urbanos y el papel esencial del arbolado es manifiesta, en la medida que informan que durante el mes de agosto se han sumado al mapeo personas de más de 250 municipios y más de 300 asociaciones".

Así afirman que "ante los cada vez más recurrentes eventos climáticos extremos, olas de calor, incendios o DANAS, y dada la ausencia de respuesta institucional acorde a la gravedad de la emergencia climática, este tipo de acciones, concretas y propositivas, nos permite canalizar nuestra inquietud y actuar".

"Con los resultados de este mapeo trasladaremos una propuesta a cada municipio para exigir mejoras importantes en el arbolado urbano", finalizan desde la organización.