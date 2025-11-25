Asprodema, Autopista Vascoaragonesa y Keivda Batucada colaboran con el Banco de Alimentos - BANCO DE ALIMENTOS

LOGROÑO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Durante esta pasadas semana, una vez finalizada la Gran Recogida de Alimentos, han sido tres asociaciones diferentes las que han aportado dinero y comida al Banco de Alimentos de La Rioja.

Asprodema, en su 'pincho solidario' habitual de cada año, ha colaborado con 137 euros recogidos en su fiesta y que entraron hace unos días en la sede del Banco.

En cuanto a donaciones alimentarias, la sección riojana de la Autopista Vascoaragonesa ha realizado una recogida en sus sedes a lo largo de la AP-68 y han obtenido un total de 87 kilos de comida.

Y, en el caso de la batucada logroñesa 'Kevida' han sido 15 los kilos que han recogido en su sede en estos días y que han cedido al Banco de Alimentos de La Rioja.

Han sido donaciones que han acompañado a la Gran Recogida, por lo que suponen un esfuerzo solidario más de estas entidades, lo que agradecemos especialmente desde el Banco riojano.