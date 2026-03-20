ATRADIS considera que las ayudas aprobadas ante la escalada del diésel "carecen de la ambición necesaria para el sector"

Repostaje en una gasolinera - Eduardo Parra - Europa Press

LOGROÑO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Transportistas y Logistas de La Rioja ATRADIS, integrada en la FER ha analizado el paquete de medidas anunciado este viernes por el presidente del Gobierno y que ha sido aprobado hoy por el Gobierno para el sector, a la espera de conocer el detalle técnico de su próxima publicación en el Boletín Oficial del Estado. La entidad "considera que las ayudas aprobadas ante la escalada del diésel carecen de la ambición necesaria para el sector"

Desde ATRADIS se valora "el restablecimiento de la bonificación de 20 céntimos en el carburante consumido por el sector del transporte por carretera que se aplicó en 2023, si bien se considera que es una medida de alcance limitado ante la magnitud de la crisis energética actual". ATRADIS subraya que el precio del diésel ha experimentado un incremento del 30 por ciento desde el inicio del conflicto en Irán.

En este sentido, la ATRADIS advierte que "la ayuda aprobada, idéntica en cuantía a la que se aprobó en 2023 para el sector transporte pese a que el gasóleo de automoción se encontraba en aquel momento casi 20 céntimos por debajo del que tiene ahora, solo cubre el 50 por ciento del sobrecoste real que están sufriendo los transportistas por el alza de los carburantes derivada de la guerra".

Por ello, ATRADIS considera que "el sector requería un plan de ayudas más ambicioso, como así solicitó al Gobierno durante la negociación, que compensara de forma equilibrada este gasto extraordinario que están soportando autónomos y empresas para evitar su asfixia económica".

Respecto a la reducción del IVA del 21 por ciento al 10 por ciento, ATRADIS puntualiza su doble efecto, ya que, de una parte, para el transportista profesional, "esta rebaja es neutra en su cuenta de resultados, al tratarse de un impuesto deducible en su actividad económica, aunque representa una mejora de la tesorería muy necesaria, ya que reduce el desembolso inicial en el surtidor y permite disponer de mayor capital circulante en el día a día de las flotas".

Se realiza este comunicado de prensa a la espera de la publicación detallada del Decreto-Ley de medidas aprobadas en el Boletín Oficial del Estado, no obstante, ATRADIS exige que el Gobierno mantenga abierta la puerta a una revisión al alza de estas ayudas si la presión alcista del mercado energético persiste. El sector seguirá "defendiendo que la bonificación se ajuste a la realidad de los costes de explotación para evitar la quiebra técnica de miles de transportistas en España".