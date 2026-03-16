La Audiencia vuelve a juzgar este miércoles a cuatro miembros del clan de los 'Altimasveres' por tráfico de drogas

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LOGROÑO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial volverá a juzgar este miércoles, 18 de marzo, a cuatro miembros del clan de los 'Altimasveres' por tráfico de drogas, a los que el Ministerio Fiscal pide cuatro años, a dos de ellos, y tres a otros dos.

Tal y como relata el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, tras las investigaciones de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) la Policía Nacional pudo conocer que el clan de 'Los Altimasveres' tenía un nuevo domicilio en Logroño.

Se trata de un grupo que se dedicaba al tráfico de sustancias estupefacientes, concretamente heroína y hachís, en la capital riojana y que había sido objeto de numerosas intervenciones policiales.

Desde este domicilio, en el que los acusados, P.A.M, nacido en Logroño y con 30 años, y A.B.M, nacida en Zaragoza y con 26 años, vivían con dos hijos menores, se procedía a la venta de droga.

Todos los días acudían, a primera hora de la mañana y última de la tarde, el encausado F.A.M., alias 'Chorri', logroñés de 45 años, hermano y cuñado respectivamente de los moradores; y M.M.A., madre y suegra respectivamente, nacida en Navarra y con 64 años.

Dentro de las labores de vigilancia de la UDYCO, sobre las 20:05 horas del 13 de abril de 2019 los policías nacionales sorprendieron a una persona oculta entre vehículos consumiendo cocaína, con papel de plata, que acababa de adquirir en el domicilio.

Los policías, tres días más tarde, intervinieron a otro consumidor una servilleta de papel con tres papelinas selladas con heroína, también comprada en este domicilio; una situación que se siguió sucediendo, con parecidas intervenciones, durante otros días.

Por otro lado, en el domicilio de Varea donde residían M.M.A. y F.A.M. los policías locales, sobre las 07:15 horas del 23 de marzo de 2019, vieron llegar un individuo y salir con una bolsa con hachís.

Para el fiscal, los hechos descritos son constitutivos de un delito contra la salud pública en modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud pública.

Pide cuatro años de cárcel, y multa de 139 euros a F.A.M y M.M.A, a lo que aplica la agravante de reincidencia; y tres años para P.A.M y A.B.M además de la misma multa.