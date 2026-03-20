El Aula Medioambiental de La Grajera celebra el Día del Árbol y el Día Mundial del Agua con un cuentacuentos familiar

Archivo - El Aula Didáctica de La Grajera conmemora este fin de semana el Día Mundial del Medio Ambiente - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Aula Medioambiental de La Grajera ha organizado para este fin de semana un cuentacuentos con motivo de la celebración del Día del Árbol (21 de marzo) y el Día Mundial del Agua (22 de marzo).

A través de historias dinámicas y participativas, el cuentacuentos acercará a todos los asistentes la importancia de los árboles y el agua en nuestro entorno, fomentando el respeto y el cuidado del medio ambiente.

La actividad está pensada para que tanto niños como adultos puedan disfrutar y aprender juntos.

El taller se desarrollará el sábado 21 y el domingo 22 de marzo, con dos sesiones diarias, a las 11,15 y a las 12,30 horas, cada una con una duración aproximada de una hora y quince minutos.

Para participar en esta actividad es necesario reservar plaza a través de internet en el enlace https://www.giglon.com/evento/cuenta-cuentos-sobre-el-agua-l... o llamar al número de teléfono 941 13 92 98 los sábados, domingos y festivos de 10,30 a 15 horas.

El Aula Didáctica de La Grajera tiene como objetivo concienciar y sensibilizar a la población, así como inculcar hábitos y conocimientos relacionados con el medio ambiente, a través de actividades lúdicas y didácticas.

El mes concluirá en el Aula Medioambiental de La Grajera con un taller de estampado de flores que se celebrará los días 28 y 29 de marzo.