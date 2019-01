Aurora & The Betrayers afirman que tienen un directo "muy curioso" ya que "somos una banda muy ecléctica"

Publicado 05/01/2019 11:20:35 CET

Actúan el domingo en el Vermú Torero de 'Actual 19' junto a Isaac Miguel

LOGROÑO, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Aurora García, vocalista del grupo 'Aurora & The Betrayers', ha afirmado que tienen un directo "muy curioso", ya que "somos muy eclécticos, hasta el punto de que cuando la gente acude a los conciertos se preguntan qué tipo de banda somos, puesto que somos muy diferentes a otras bandas de rock, de pop o de soul".

De hecho, en una entrevista a Europa Press, han admitido que están a medio camino "de la evolución natural de una banda -que lleva tocando desde 2013- cuando rueda, y también de búsqueda de un sonido propio".

'Aurora & The Betrayers' actuarán este domingo, a las 14,30 horas, en el último 'Vermú Torero' del festival 'Actual 19' en Logroño. Un concierto "a una hora no habitual, pero que tiene su encanto, porque puede que incluso puedan acudir niños que hace que sea una actuación diferente".

Curiosamente el de Logroño no es el primer concierto del grupo, ya que ayer actuaron en Valladolid, algo que para la vocalista "es algo esperanzador y una buena señal", ya que "iniciamos el año con varias fechas ya cerradas".

No obstante, ha destacado que "es un honor" que te llamen para tocar en un festival como Actual, donde "además van a actuar varios grupos que admiramos y que muchos de ellos son amigos nuestros".

'Aurora & The Betrayers' es un grupo musical surgido hace cinco años, formada por Martín García, José Funko y Aurora García. En estos momentos cuentan con tres álbumes, el primero, con el que debutaron en 2014 'Shadows go away'. Dos años después presentaron 'Vudú', y en 2018 sacaron al mercado 'Tune Out The Noise', con el que se encuentran de gira en estos momentos.