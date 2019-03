Autorizada interposición recurso para pedir al Estado la constitución de la comisión mixta prevista en el artículo 46

Publicado 29/03/2019 12:35:14 CET

LOGROÑO, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de La Rioja ha autorizado este viernes la interposición del recurso para reclamar al Estado la constitución de la comisión mixta prevista en el artículo 46, tal y como ha anunciado este viernes el consejero de Administración Pública y Hacienda, Alfonso Domínguez, junto a la portavoz del Ejecutivo regional, Begoña Martínez Arregui.

El recurso será formalmente interpuesto a lo largo de los primeros días de la semana que viene en la Audiencia Nacional y se interpondrá por medio de un procurador. Se inicia así un procedimiento judicial que, sin establecer fechas concretas, el consejero estima que se pueda dilucidar a finales de 2019.

En concreto, el Gobierno de La Rioja ha aprobado la interposición de un recurso contencioso-administrativo para dicha reclamación, "una vez que se ha superado el plazo de un mes fijado en el requerimiento enviado al Gobierno central para la convocatoria de la comisión mixta", ha asegurado.

Un recurso que desde el Ejecutivo regional activan "ante la inacción del Gobierno Central", según ha explicado el consejero. Con ello se da inicio al procedimiento judicial de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa, para lo cual los Servicios Jurídicos del Gobierno de La Rioja interpondrán en los próximos días el recurso ante la Audiencia Nacional.

"TRAS AGOTAR LOS CAUCES DE DIÁLOGO"

El Gobierno de La Rioja ha adoptado esta decisión "tras agotar los cauces de diálogo y comprobar que la voluntad de colaboración y lealtad institucional que ha mantenido con el actual Gobierno de España en reclamaciones de vital importancia para La Rioja no se ha visto correspondida con el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en los encuentros mantenidos tanto con el presidente Sánchez como con la ministra de Hacienda".

Hasta el momento, ha continuado, "la única reacción a este requerimiento ha sido una carta de la ministra de Hacienda al presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, recibida esta semana (el 27 de marzo), en la que traslada la petición al Ministerio de Política Territorial y Función Pública por considerar que es el competente en materia de Comisiones Mixtas de Transferencias".

Sin embargo, el Ejecutivo regional "considera que esta carta no da respuesta al requerimiento porque no convoca la comisión ni argumenta por qué la rechaza y además no cumple las formalidades exigidas por la naturaleza de un procedimiento prejudicial", ha afirmado el consejero.

Por este motivo, ha finalizado, "el Gobierno continuará con los trámites previstos para reclamar por vía judicial la constitución de la comisión mixta con el objetivo de defender los intereses generales de La Rioja".