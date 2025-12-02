Autorizada la prórroga del contrato de evolución, operación y soporte de la historia clínica electrónica por 1,7M

LOGROÑO 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Salud y Políticas Sociales la aprobación del gasto relativo a la prórroga del contrato del Servicio Riojano de Salud (SERIS) de los servicios de evolución, operación y soporte del proyecto de historia clínica electrónica y de sus integraciones en el Sistema Público de Salud de La Rioja. El importe de esta prórroga asciende a 1.723.717,60 euros.

El sistema constituye la herramienta central sobre la que pivota la atención sanitaria en La Rioja, ya que integra prácticamente todos los sistemas de información asistenciales departamentales hospitalarios y de Atención Primaria mediante servicios de mensajería que garantizan la calidad, coherencia e integridad de la información clínica del paciente.

Este proyecto asegura que los datos circulen de forma segura y actualizada entre aplicaciones, independientemente de la solución técnica empleada en cada servicio, contribuyendo así a mejorar la calidad y la seguridad asistencial.

El contrato vigente entró en vigor el 1 de septiembre de 2022 y tiene actualmente fijado su periodo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025. El Consejo de Gobierno ha aprobado ahora su prórroga por un periodo adicional de seis meses, comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, para garantizar la continuidad del servicio mientras se formaliza el nuevo contrato.

Con esta decisión, el Gobierno de La Rioja garantiza la continuidad de uno de los sistemas estratégicos del Servicio Riojano de Salud, esencial para la coordinación asistencial, la unificación de la información clínica en los hospitales universitarios San Pedro y de Calahorra, la seguridad del paciente y la gestión eficiente de la información clínica en toda la red sanitaria pública.