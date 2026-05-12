Autorizado 1 millón de euros para ayudas a proyectos pilotos y emblemáticos a municipios de menos de 5.000 habitantes

Archivo - Cuzcurrita de Río Tirón (La Rioja) - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado una inversión de 1 millón de euros para que la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación financie la convocatoria de ayudas a proyectos piloto y emblemáticos para la dinamización rural ante el reto demográfico y la despoblación, correspondiente al año 2027.

El objetivo de estas ayudas -ha dicho el portavoz del Gobierno regional, Alfonso Domínguez- es fomentar la identificación y ejecución de un conjunto de proyectos que contribuyan de forma efectiva al mantenimiento o aumento de población de las zonas en riesgo de despoblación y que, al mismo tiempo, sirvan como estímulo posterior y efecto incentivador para su desarrollo en otros ámbitos y zonas del territorio riojano a modo de réplica.

Los proyectos deben desarrollarse en municipios de menos de 5.000 habitantes y contar con al menos dos agentes cooperadores para la difusión, divulgación y promoción de la iniciativa.

Para optar a estas ayudas, se valorará el lugar de realización de la iniciativa, en función de la población; la colaboración de agentes de naturaleza pública y privada; la capacidad de generación de empleo; y las propuestas relativas a temas sociales y/o sanitarios; entre otros requisitos.

Durante la convocatoria de este año, el Gobierno de La Rioja ha destinado alrededor de un millón de euros a financiar 16 iniciativas en las localidades de San Millán de la Cogolla, El Rasillo de Cameros, Ausejo, Ortigosa de Cameros, Terroba, Uruñuela, Jalón de Cameros, San Román de Cameros, Berceo, Baños de Río Tobía, Ocón, Anguiano, Tricio, Cuzcurrita del Río Tirón y San Torcuato.