Autorizados 1,65 millones para actuaciones que prevengan incendios forestales en los montes de La Rioja Baja hasta 2028

Al lugar se ha desplazado una autobomba forestal - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, ha aprobado un gasto de 1.653.333,63 euros destinado a la ejecución del proyecto de mejoras selvícolas para la conservación y estabilidad de las masas forestales en Montes de Utilidad Pública (MUP) de La Rioja Baja durante el periodo 2026-2028.

El proyecto contempla la realización de trabajos de clareo, desbroce, poda y eliminación de combustible vegetal, así como intervenciones dirigidas a reducir la densidad de las masas forestales y favorecer su regeneración natural. Estas labores son esenciales para mejorar el estado sanitario de los montes y reducir el riesgo de incendios forestales, al disminuir la carga de combustible.

De forma complementaria, el proyecto contempla actuaciones de reposición en repoblaciones protectoras y el apoyo al operativo de lucha contra incendios, de manera que, durante el periodo comprendido entre el 15 de junio y el 31 de octubre de cada anualidad, las cuadrillas podrán integrarse en labores de extinción, control y liquidación de incendios forestales.

La actuación garantiza una adecuada gestión forestal mediante el desarrollo de tratamientos selvícolas orientados a mejorar la estructura, vitalidad y estabilidad de las masas forestales riojanas, reforzando su capacidad de adaptación frente a riesgos como incendios, pero también a plagas o fenómenos climáticos adversos.

ACTUACIONES EN 11 MUNICIPIOS DE LA RIOJA BAJA

Los trabajos se desarrollarán en Montes de Utilidad Pública ubicados en los términos municipales de Aguilar del Río Alhama, Alfaro, Autol, Bergasillas Bajera, Cervera del Río Alhama, Enciso, Navajún, Préjano, Quel, Villarroya y Zarzosa.

Entre ellos, destaca el monte 'Valdemer y Valdelloto' en Bergasillas Bajera, que cuenta con certificado de gestión forestal sostenible (PEFC), lo que garantiza la aplicación de criterios ambientales, sociales y económicos en su gestión.

Con esta actuación, el Gobierno de La Rioja refuerza su compromiso con la gestión forestal sostenible, la prevención de incendios y la conservación del medio natural, al tiempo que impulsa una planificación a medio plazo que permitirá mejorar la resiliencia y estabilidad de los Montes Públicos de La Rioja Baja.