Autorizados 2M para contratar y licitar proyecto ejecución del edificio que albergará estudios Medicina en Corazonistas

LOGROÑO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado el gasto, valorado en 2 millones de euros, para contratar y licitar el proyecto de ejecución del edificio '2' que albergará los futuros estudios de Medicina y que estará ubicado en la parcela sur de Corazonistas, en Logroño.

Así lo ha anunciado este martes el portavoz del Ejecutivo riojano, Alfonso Domínguez, quien ha informado de las novedades al respecto de esta nueva oferta académica. Este centro albergará a los estudiantes de Medicina y también de Enfermería. Contará con 11.000 metros cuadrados y se espera que puedan comenzar las obras a principios del año 2027.

Alfonso Domínguez ha explicado que éste es "uno de los proyectos más transformadores y ambiciosos" que está desarrollando el Gobierno riojano en esta legislatura. Como recuerda, tiene dos partes, por un lado, "ya está preparada la memoria del ANECA que debe autorizar la implantación de estos estudios" y, por otro, "trabajamos en adecuar los espacios físicos para que los alumnos puedan entrar a estudiar el primer curso de Medicina".

Y lo hacemos -ha proseguido- "a través de la creación de la Facultad de las Ciencias de la Salud que tendrá dos edificios, el '1', en el que se imparten ahora los estudios de Enfermería, y el '2' que será de nueva construcción".

Finalmente, y con respecto al edificio '1' ha recordado que ya se ha licitado la reforma que se debe realizar para adaptarlo con las necesidades de estos estudios, entre ellos, con nuevos laboratorios.