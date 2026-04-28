Autorizados 785.000 euros para regasificar Calahorra y El Recuenco

El portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha informado hoy de que el Consejo de Gobierno ha autorizado 785.000 euros para financiar la regasificación del municipio de Calahorra y del polígono industrial del Recuenco en esta misma localidad.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Domínguez ha señalado que SEPES entregó, en su momento, el Polígono del Recuenco en Calahorra "sin la suficiente previsión de gasificación que permitiera la instalación de determinadas empresas".

El gobierno de La Rioja, ha dicho, "asumió este defecto" y asumió su "responsabilidad para el desarrollo económico y para la adecuada gasificación" de la comarca con una "inversión muy importante que todavía está por determinar".

En este marco, la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo ha informado hoy, en la reunión del Consejo de Gobierno, de una transferencia por importe de 785.000 euros consignada para este año 2026.

Este compromiso del Gobierno de La Rioja se concretará durante las próximas semanas en un convenio de colaboración a cuatro años con Nedgia Rioja, S.A., única empresa distribuidora de gas natural en La Rioja.