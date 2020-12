Logroño aprueba sus Presupuestos 2021, de 196 millones,con el 'no' de PP y Cs por "no ser lo que necesita la ciudad"

LOGROÑO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado este martes su Presupuesto para 2021, dotado con 196 millones de euros, contando para ello con el voto favorable de los Grupos que sustentan el equipo de Gobierno -PSOE, UP y PR+- y el 'no' de la oposición, PP y Ciudadanos, que han rechazado las cuentas del próximo año por considerar que "son irreales" y que "no son lo que necesita la ciudad".

En su defensa de las cuentas, en el inicio del pleno extraordinario celebrado esta mañana, la concejala de Economía y Hacienda, Esmeralda Campos, ha insistido en que este proyecto presupuestario es "realista, centrado en las personas, derivado de un Gobierno estable, con el único interés de mejorar la vida de los ciudadanos y respondiendo al modelo de ciudad sostenible".

Ha insistido en que se trata de "un presupuesto extraordinario para un tiempo extraordinario", después de "17 meses de mandato, de los que 9 han estado marcados por la pandemia". De ahí, deriva un "presupuesto social, que incide en los ejes de este Gobierno porque sabemos que vamos por el buen camino". Así, ha resaltado el incremento del 6,49% en la partida de Servicios Sociales, un millón de euros más, hasta los 17,3.

El otro condicionante que ha apuntado la edil ha sido la obligación del último pago del soterramiento, por 34,5 millones; la modernización digital y de personal, que alcanza los 51,6 millones, entre otras cosas, por el aumento del 0,9% de los salarios; la perspectiva de género, con casi 260.000 euros; el apoyo al comercio, la hostelería, el turismo y la cultura, ésta última, con 500.000 euros más.

Campos ha señalado también los 19,38 millones de euros que se incluyen en el presupuesto para unas inversiones "honestas y realistas, gestionando expectativas que puedan cumplirse" y que "se dan pasos decididos hacia la Ciudad Verde". "Y todo ello -ha subrayado la edil- sin que haya subida de impuestos. Son los presupuestos que necesita la ciudadanía ante una pandemia que ha cambiado las prioridades".

Sobre las enmiendas de los dos Grupos de la oposición, la concejala ha apuntado que muchas de ellas "no es que se hayan tenido en cuenta, es que ya estaban reflejadas en el presupuesto", o, en algún caso, se ha incrementado la partida correspondiente.

