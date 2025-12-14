AV.- Rita Beltrán, elegida por aclamación nueva presidenta del Partido Riojano

Rita Beltrán, elegida por aclamación nueva presidenta del Partido Riojano - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Rita Beltrán ha sido este domingo elegida por aclamación -al ser la única candidatura que se había presentado- como nueva presidenta del Partido Riojano.

Ha sido en el XVII Congreso de la formación regionalista, que se ha celebrado durante esta mañana en el Espacio Lagares de Logroño.

A la espera de una próxima reunión, presumiblemente este martes, en el que se conocerán otros cargos del partido, incluida la Secretaría General, Beltrán ha destacado como un valor añadido que es la primera mujer que se pone al frente de los regionalistas.

Restando importancia a los problemas surgidos en la formación por la incorporación de miembros de Vinea, que motivó la salida de algunos cargos de los riojanistas, Beltrán ha señalado que se propone crear un partido "fuerte" que pueda conseguir una mejora en los resultados electorales de la formación.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))