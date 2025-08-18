Avanzan las obras de mejora puntual del trazado de la carretera LR-385 en Grávalos

LOGROÑO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las obras de mejora puntual del trazado de la carretera LR-385 en Grávalos, entre el P.K. 4,000 y 4,300, continúan a buen ritmo con los trabajos de ejecución del marco de hormigón armado que dará continuidad al cauce de la yasa de Valdeladrones, una vez que entre en funcionamiento el nuevo trazado que se ha proyectado. Este marco, que está ubicado a la altura del P.K. 4,185 de la citada carretera y al que solo le falta el dintel, cuenta con una longitud de 31 metros y una sección de 7,2x5,2 metros.

Esta actuación, que ha sido impulsada por el Gobierno de La Rioja con el objetivo de mejorar la seguridad vial en el tramo, cuenta con un presupuesto total de 686.365,11 euros. Las obras, que está ejecutando Riojana de Asfaltos S.A., comprenden la construcción de un nuevo tramo de 300 metros de longitud que sustituirá al existente en la actualidad, un trazado sinuoso y peligroso, con 3 curvas muy cerradas y un estrechamiento en el puente sobre el río que impide el paso simultáneo de vehículos.

La nueva infraestructura tendrá una calzada de 7,2 metros de ancho, y dispondrá de dos carriles de 3 metros para cada sentido y sendos arcenes de 60 centímetros, así como una curva suave de 70 metros de radio. Además, se instalará nueva señalización horizontal y vertical, así como sistemas de balizamiento y de contención.

El tramo en el que se está actuando, con un plazo de ejecución de seis meses, se encuentra situado entre Grávalos y el enlace con la carretera LR-289, eje viario que conecta las localidades de Alfaro y Las Ventas.

En este punto se han producido diferentes accidentes por salida de vía debido a que la sinuosidad del trazado, según valoraciones técnicas, supone un factor sorpresa para los conductores, al encontrarse dentro de un tramo de ocho kilómetros con trazados adecuados de curvatura.