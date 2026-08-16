La Avenida Numancia de Calahorra se cortará al tráfico desde mañana lunes

Avenida de Numancia de Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra ha informado de que a partir del lunes, 17 de agosto, y hasta el miércoles, 19 de agosto, permanecerá cortada al tráfico la Avenida Numancia, a la altura del Centro de Salud, junto a la farmacia.

Tal y como ha detallado el Ayuntamiento, el tráfico de entrada a la ciudad será desviado por Avenida Valvanera, mientras que el de salida se realizará por Achútegui de Blas y Maestro Olave.

El corte de la Avenida de Numancia se debe a la ejecución de trabajos para realizar la acometida de aguas residuales y pluviales, por lo que está previsto que la vía permanezca cerrada durante tres días.

Asimismo, la parada del autobús interurbano del Centro de Salud se trasladará temporalmente frente a la gasolinera. Con respecto al autobús urbano, las paradas no se ven afectadas.

Desde el Ayuntamiento han lamentado las molestias que estas actuaciones puedan ocasionar y han agradecido, de antemano, la comprensión y colaboración de la ciudadanía.