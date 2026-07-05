Aviones de carga en tierra del MITECO, en Agoncillo, ayudan a sofocar un incendio forestal en Imárcoain

Declarado un incendio forestal entre Imarocain y Beriáin. - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS

PAMPLONA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos intervienen en estos momentos para tratar de extinguir un incendio en un campo de cereal que se ha extendido a una zona de arbolado en Imárcoain, perteneciente al concejo del Valle de Elorz.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 16.49 hora y se ha movilizado un dispositivo compuestos por bomberos de los parques de Cordovilla y Tafalla, dos helicópteros, dos aviones de carga en tierra del MITECO procedentes de la base de Agoncillo (La Rioja), guardas forestales de Medio Ambientes, Policía Loca y Policía Foral. Están recibiendo el apoyo en las labores de extinción de tractoristas.

Como consecuencia del incendio, que ha originado una gran columna de humo, se ha cortado la AP-15 (Autopista de Navarra), entre los puntos kilométricos 56 y 8, en ambos sentidos, en prevención.

Igualmente se ha cortado por seguridad la electricidad de la catenaria durante la intervención. Según informan desde Adif en sus redes sociales, la circulación se encuentra suspendida entre las estaciones de Biurrun y Noaín. Un tren de larga distancia, que efectúa el trayecto entre Zaragoza y Salamanca, se encuentra detenido en Carrascal.