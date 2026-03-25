Las ayudas para cosecha en verde primarán a viticultores profesionales y a aquellos que se comprometan al arranque

Archivo - Vendimia en verde - LA UNIÓ - Archivo

LOGROÑO 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las ayudas para la cosecha en verde primarán a aquellos viticultores profesionales y otorgarán 15 puntos adicionales a aquellos que se comprometan "firmemente" con el posterior arranque del viñedo una vez se implante el denominado 'Paquete Vino' en los reglamentos europeos y estatales.

Así lo ha anunciado este miércoles la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, al presentar los criterios para la convocatoria de ayudas de cosecha en verde de la Intervención Sectorial Vitivinícola para 2026.

Este miércoles se ha publicado en el BOR la orden que regula estas ayudas, en concreto su segunda modificación tras sufrir cambios en 2025, para volver a adaptarla a las necesidades y a la realidad de la situación actual. Se ha publicado -ha explicado Manzanos- tras pasar el documento por la mesa de las organizaciones profesionales agrarias, someterla a exposición pública y no recibir alegaciones.

FONDOS "INSUFICIENTES"

Previamente a ofrecer detalles sobre la nueva convocatoria, la consejera de Agricultura ha querido dejar claro que los fondos dirigidos para la cosecha en verde son "claramente insuficientes". "Estamos en desacuerdo con la resolución publicada por el Ministerio referente a los fondos que va a destinar a esta medida. Es una cantidad totalmente insuficiente si queremos que la cosecha en verde cumpla con su objetivo que es reequilibrar el sector, quitar uvas para que no tengamos sobrestock".

Si tenemos en cuenta que, además, la cosecha en verde por normativa debe contar con un presupuesto íntegro del FEAGA "no podemos más que no estar de acuerdo y volver a poner de manifiesto lo que ya hemos solicitado oficialmente mediante alegaciones al Ministerio, que nutran esta medida de cosecha en verde de más fondos".

Piden así que "no lo delimiten a los sobrantes ya regionalizados de las comunidades autónomas". Aunque siguen esperando la contestación del Ministerio al respecto ha anunciado que mañana, si no tienen respuesta por parte del Ministerio, presentarán un recurso de alzada.

En este año La Rioja convoca estas ayudas junto con Murcia, Valencia, Cataluña -que las pide por primera vez- País Vasco y Castilla y León.

MODIFICACIONES

Ya centrados en las ayudas de la cosecha en verde, la consejera ha explicado que las modificaciones implantadas "son fruto de la experiencia que hemos ido obteniendo durante los últimos cuatro años que han sido los que han estado activos esta medida".

Así las cosas se vuelve a priorizar la puntuación de aquellas uvas que se consideran con menos posibilidades de venta en el mercado; tempranillo y tinto de la DO Rioja, de viñedos de menos de 35 años y que sean solicitadas de forma colectiva. Cada uno de estos parámetros se puntúa con 100 puntos hasta un máximo de 500.

Atendiendo a lo que ha requerido el Consejo Regulador en su acuerdo -al pedir que estas ayudas sean exclusivas para el viticultor profesional pero no poder "excluir a ninguno" como ha dicho la consejera- lo que se hará es mediante concurrencia competitiva "darles esa prioridad con puntuaciones de 25, 23 y 21 puntos a las explotaciones agrarias prioritarias, a las explotaciones con seguridad social agraria en exclusiva y a las explotaciones con seguridad social en modo pluriativo".

"Puntuaciones que hacen que estos viticultores profesionales sean inalcanzables por otros viticultores que no sean profesionales en un escenario de que los fondos no lleguen para todos los solicitantes", ha explicado la consejera.

También, se favorecerá a aquellos que fomenten el relevo generacional y el rejuvenecimiento del sector con tres puntos extras y para potenciar la titularidad compartida y la presencia de la mujer en la toma de decisiones de las explotaciones.

Por otra parte, "y ante un escenario más que previsible de fondos insuficientes", lo que harán para mejorar el reparto será otorgar puntos extras a aquellas solicitudes que traigan menos de 4,5 hectáreas en total de todos los viñedos".

DOS NUEVAS POSIBILIDADES

Pero además y como novedades, en esta convocatoria entran dos nuevas posibilidades en lo que es la referencia a la concurrencia competitiva. "Una que podría resultar excluyente, limitante y otra que no tiene por qué serlo", ha dicho la consejera.

En este sentido, la "no excluyente" pero sí "decisiva" ante la igualdad de dos viticultores profesionales, la consejera ha explicado que va relacionada con los compromisos de arranque asumido por el viticultor".

"Es decir, otorgamos 15 puntos extraordinarios a aquellos viticultores que firmen un compromiso firme de arranque del viñedo solicitado para cosecha verde una vez que en el futuro tengamos el denominado 'Paquete Vino' implementado en los reglamentos europeos y que el Ministerio modifique la normativa estatal de los reales decretos para poderlo implementar".

Por su parte serán excluyente 100 puntos "que otorgamos a aquellas explotaciones que no hayan realizado modificaciones de titular en los últimos meses" desde el 1 de agosto hasta hoy.

CUANTÍA

Dejando aparte la puntuación, la consejera ha hecho referencia a la cuantía que "como todos los años" su cifra final será dependiente "de varios factores".

El cálculo de la ayuda de cosecha en verde dependerá de factores como el coste de la operación de la retirada de uvas o la pérdida de renta referida a la producción y a la superficie de cada viñedo.

Por un lado, el cálculo de perdida de ingresos procede del precio medio de la uva de las campañas 2022, 2023 y 2024, que se ha estimado en 0,72 euro/kg, y siempre sobre un rendimiento máximo de 6.500 kilos por hectárea.

Por otro lado, para el cálculo del coste de las labores que supone realizar esta medida, la Consejería de Agricultura toma como referencia el coste unitario actualizado por la sección de Estadística Agraria del Gobierno de La Rioja este año, que sube hasta los 533 euros por hectárea si la destrucción de racimos se hace manualmente.

"Calculamos que las ayudas puedan oscilar entre los 2.300 y los 2.600 euros por hectárea". Cantidad que, como ha indicado, "resulta obviamente inferior a la del ejercicio anterior".

SOLICITUDES

Por su parte, el director general de Desarrollo Rural, David Martín, ha informado de que las solicitudes de ayuda, junto con la documentación requerida, se realizarán obligatoriamente a través de la plataforma habilitada en la sede electrónica del Gobierno de La Rioja: https://agro1.larioja.org/cex_agro/infra/index.jsp.

El plazo de presentación comienza mañana, 26 de marzo, y se prolongará hasta el próximo 23 de abril, a las 14,00 horas.

Una vez que se complete el proceso de comprobación de los datos a nivel administrativo y se hayan realizado los controles de campo, la Consejería de Agricultura remitirá el 7 de junio al Ministerio de Agricultura, por orden de prioridad, las solicitudes admisibles.

De este modo, se prevé que antes del 30 de junio se publique la resolución de concesión de las ayudas.

En esa fecha, ha concluido la consejera Noemí Manzanos, los solicitantes conocerán la resolución con sus parcelas aprobadas, y deberán retirar completamente las uvas de éstas antes del 15 de julio. En este plazo también se debe comunicar la finalización y la solicitud de pago.