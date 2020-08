Las ayudas al primer curso del primer ciclo de Educación Infantil podrán solicitarse a partir del lunes

LOGROÑO, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha anunciado, a través de una nota de prensa, que el próximo lunes, 3 de agosto, se abrirá el plazo para solicitar las ayudas económicas que otorgará para el primer curso del primer ciclo de Educación Infantil para el ejercicio 2020-2021.

Desde el consistorio se ha informado de que los impresos de solicitud se pueden descargar en la página web municipal o recoger en el Servicio de información 010 del Ayuntamiento de Logroño.

Se ha aclarado, además, que el plazo de presentación de solicitudes será entre el 3 y el 21 de agosto (quince días hábiles tras haberse publicado este viernes el extracto de esta convocatoria por la Base Nacional de Subvenciones en el Boletín Oficial de La Rioja).

Las solicitudes, junto con la documentación indicada en el artículo 3 de las bases reguladoras, se presentarán a través de la web municipal o en el Servicio de información 010 del Ayuntamiento de Logroño, mediante cita previa.

El gasto aprobado por la Junta de Gobierno Local para este fin, según ha informado el Ayuntamiento, es de 681.780 euros.

Ha detallado que, para mantener la progresividad de las ayudas y que las rentas más necesitadas obtengan una mayor ayuda, el importe mensual, con un máximo de once mensualidades, comprendidas entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de julio de 2021, dependerá del resultado de la baremación obtenida, desde un mínimo de doscientos euros hasta un máximo de 260 por niño y mes.

Ha añadido que, en ningún caso el importe de la ayuda será inferior a los 200 euros ni superior a 260 euros.

Las ayudas se concederán a alumnos de cero a un años (incluidos no natos) que estén matriculados en el primer curso del Primer Ciclo de Educación Infantil en el curso 2020-2021.

Los solicitantes, ha aclarado el Ayuntamiento, deberán estar empadronados en Logroño, incluída toda la unidad familiar (a excepción de los menores en acogida).

Será otro requisito que se acceda al primer curso del primer ciclo de Educación Infantil en las escuelas infantiles El Arco, El Cubo, Casa Cuna o a centros educativos privados de Logroño con autorización administrativa del Gobierno de La Rioja.

También, no gozar de ayudas o subvenciones con finalidad similar, provenientes de otras instituciones y organismos públicos o privados; los solicitantes deberán tener domicilio fiscal en La Rioja".

Además, a partir de 15.000 euros de renta per cápita, no puntuará la renta; a partir de 20.000 euros de renta per cápita quedarán excluidos de la ayuda; y se valorará con un punto la familia numerosa, la familia monoparental, discapacidad de algún miembro de la unidad familiar y por cada hermano de edad inferior a la de posible escolarización, entre otros.

Este año, como novedad, se valorará con un punto a aquellas familias que tengan víctimas de violencia de género.