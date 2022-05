El Ayuntamiento abre el lunes plazo para pedir las 'chiquibecas' de julio, que contarán con una partida de 200.000 euros

LOGROÑO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El próximo lunes, 9 de mayo, se abrirá el plazo para poder solicitar las ayudas económicas que concede el Ayuntamiento de Logroño para el primer ciclo de Educación Infantil, de 0 a 3 años, las conocidas como 'chiquibecas', y que en esta ocasión se destinarán a financiar los gastos del mes de julio.

Como ha detallado este viernes en rueda de prensa la concejala de Educación, Beatriz Nalda, a esta convocatoria, en total, se han destinado 200.000 euros, "con ayudas que oscilan desde los 200 a los 260 euros, y para cobrarlas se requerirá justificar que se ha realizado el pago al centro educativo.

Después de publicarse hoy viernes día 6 el extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja, el próximo lunes 9 comenzará el plazo para poder presentar las solicitudes de las ayudas económicas del Ayuntamiento de Logroño para el primer ciclo de Infantil, de 0 a 3 años.

De este modo, con la apertura del plazo de solicitudes el lunes, las 'chiquibecas' se podrán pedir hasta el próximo día 27 de mayo, incluido. Nalda ha recordado que la convocatoria pública para la concesión de estas ayudas fue aprobada el pasado 20 de abril por la Junta de Gobierno Local.

El importe total de estas ayudas, conocidas como 'chiquibecas', "es de 200.000 euros destinados a financiar los gastos de escolarización de los menores en los centros educativos de dicho ciclo durante el mes de julio de 2022, exclusivamente".

En este sentido, la edil ha añadido que "para mantener la progresividad de las ayudas y que las rentas más necesitadas obtengan una mayor cuantía, el importe adjudicado dependerá del resultado de la baremación obtenida, desde un mínimo de 200 euros hasta un máximo de 260".

El Ayuntamiento de Logroño ingresará en las cuentas bancarias de los beneficiarios el importe de la ayuda correspondiente, "previa presentación del documento bancario de pago efectuado al centro de Educación Infantil antes del 15 de agosto de 2022".

La concejala ha resaltado que "transcurrido ese plazo previsto para la justificación sin haberla presentado, se procederá a requerir al beneficiario, a través del tablón de anuncios del Ayuntamiento de Logroño, para que la presente en el plazo improrrogable de quince días, y, si este plazo tampoco se cumple, perderá el derecho a la ayuda".

Los impresos de solicitud se pueden descargar de la página web municipal (www.logroño.es) o recoger en el Servicio de información 010 del Ayuntamiento de Logroño.

Las solicitudes, junto con la documentación indicada en el artículo 3 de las bases reguladoras, se presentarán a través de la web municipal o en el Servicio de información 010 del Consistorio logroñés, mediante cita previa. También pueden presentarse por cualquiera de los medios señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

De forma extraordinaria como medida de refuerzo -y como ya ocurriera para la solicitud de las ayudas para la compra de libros y material didáctico en segundo ciclo de Infantil-, el Servicio de Información 010 abrirá para presentar las solicitudes de las 'chiquibecas', además de en su horario habitual matutino, por las tardes, también con cita previa, de 16 a 19 horas durante todos los días en los que permanezca abierto el plazo.

Para poder reservar esta cita por las tardes en el 010 hay que acceder a la página web del Ayuntamiento de Logroño, en la sede electrónica pinchar en "Cita previa" y elegir la opción correspondiente en el desplegable denominado "Tipo de cita". Al pedir cita y elegir el día aparecerán todos los horarios habilitados. Enlace: https://sedeelectronica.logrono.es/wps/portal/web/inicio/sedeElectronica

REQUISITOS PARA SOLICITAR LAS AYUDAS.

Estar empadronados en el municipio de Logroño, toda la unidad familiar, a fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantener esta condición durante todo el periodo de cobertura de la ayuda (excepto los menores en acogida).

Que accedan al primer ciclo de Educación Infantil en las escuelas infantiles El Arco, El Cubo, Casa Cuna o a centros educativos de primer ciclo de Infantil de carácter privado ubicados en el término municipal de Logroño y en posesión de la autorización administrativa del Gobierno de La Rioja.

No gozar de ayudas o subvenciones con finalidad similar, provenientes de otras instituciones y organismos públicos o privados. Aportar, junto con la solicitud, la documentación exigida en las bases reguladoras. No ser deudor de la Hacienda municipal con carácter previo a la propuesta de adjudicación provisional remitida a la Comisión de Valoración.

Haber presentado ambos progenitores declaración de la Renta del ejercicio2021 con domicilio fiscal en La Rioja o, en caso de no tener obligación de presentarla, acreditar que el domicilio fiscal a fecha de finalización del plazo de subsanación de falta de documentación y deficiencias está en La Rioja.

La renta per cápita de la unidad familiar no podrá excederlos 20 000 euros. Los ingresos económicos totales de la unidad familiar que se solicitarán a la Agencia Tributaria serán los referidos al año 2021. No podrán solicitar ayuda aquellas personas que accedan a centros de Educación Infantil subvencionados por el Ayuntamiento de Logroño u otra entidad pública.