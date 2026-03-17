El Ayuntamiento de Calahorra destinará 137.000 euros para el mantenimiento de las vías urbanas

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LOGROÑO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la licitación del contrato de mantenimiento de pavimentos asfálticos de las vías urbanas durante los años 2026 y 2027 por un tipo de licitación de 137.000 euros. El precio (70 por ciento) y la propuesta técnica (30 por ciento) son los criterios de adjudicación establecidos.

El mantenimiento de los pavimentos asfálticos en las vías urbanas y periurbanas constituye una actividad esencial para garantizar la seguridad vial, la comodidad de los usuarios y la durabilidad de estas vías. El tráfico continuo, la humedad, los combustibles y aceites que caen a las vías y la oxidación provocan un deterioro progresivo del firme que requiere intervenciones periódicas. Estas labores de mantenimiento incluyen diferentes servicios como fresado del firme, nivelación de tapa, corte de firme, saneo de baches, entre otros.

El objetivo de estas actuaciones es prolongar la vida útil del pavimento, y mejorar la seguridad vial. También, el Ayuntamiento de Calahorra ha sacado a contratación los estudios en materia medioambiental para la elaboración de informes técnicos en tramitación de licencias ambientales por un tipo de 37.741,84 euros y un plazo de ejecución de 2 años, a partir del 1 de mayo de 2026.

Los criterios de adjudicación recogidos en el pliego son el precio (70 por ciento), el equipo (20 por ciento) y el plazo de entrega (10 por ciento). Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas de ambos expedientes pueden examinarse en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Calahorra (www.calahorra.es) y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (http://contrataciondelestado.es).

ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

En la misma sesión, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado el servicio de mantenimiento de acequias de riego existentes en propiedades municipales a la empresa Selvícola del Maestrazgo S.L. por el precio de 110.494,33 euros y para los años 2026 y 2027.

Por otra parte, la empresa Agua y Jardín S.L. ha solicitado una prórroga de un mes para poder concluir los trabajos de la puesta en valor de los senderos naturales. Una de las actuaciones de la línea 'Transición verde y sostenible' del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Calahorra enogastronómica', dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado por la Unión Europea- Next Generation UE. La actuación se centra en los senderos existentes en el término municipal de Calahorra que discurren por la vega del río Cidacos.

Son 5 rutas con un total de 105,15 kilómetros y 5 paseos con un recorrido total de 62,86 kilómetros. Son senderos que discurren por caminos accesibles y, en su mayor parte, llanos y de baja dificultad. Recorriéndolos se puede disfrutar de la vega del Cidacos, sus huertas y fuentes; del embalse de El Perdiguero; del Pico de la Mesa; y del entorno de Los Agudos con sus extensiones de pinares.

Durante una parte importante del itinerario se pueden contemplar campos de cultivo y las tradicionales huertas calagurritanas. El acceso a todos estos senderos peatonales y ciclables será desde el aparcamiento de la Catedral. Los trabajos consisten en la mejora de los entornos naturales, a través de los cuales discurren estos caminos, la actualización de la interpretación e información de los senderos y la mejora del estado de los senderos.