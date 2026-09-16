El Ayuntamiento de Calahorra informa de que el teléfono fijo de recogida de voluminosos está temporalmente inoperativo - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra informa de que, debido a problemas ajenos al servicio y relacionados con la compañía telefónica, el teléfono fijo de recogida de residuos voluminosos permanecerá temporalmente inoperativo, según le ha comunicado FCC Medio Ambiente, la empresa encargada de la limpieza viaria de la ciudad.

Mientras se soluciona esta incidencia, los vecinos de Calahorra pueden utilizar las siguientes alternativas para solicitar la recogida de enseres y residuos voluminosos: Escanear los códigos QR disponibles en el suelo junto a los contenedores y seguir las instrucciones indicadas.

Llamar o enviar un WhatsApp al teléfono 687 237 143, facilitando los datos solicitados para gestionar la recogida. Llevar los residuos voluminosos al punto de recogida de residuos domésticos, situado en el polígono de La Azucarera (Camino de La Ribera, 3).

El horario del punto de recogida es: De lunes a viernes: de 19,00 a 21,00 horas. Sábados: de 9,00 a 13,00 horas y de 17,00 a 21,00 horas. El Ayuntamiento de Calahorra agradece la colaboración y comprensión de los vecinos mientras se resuelve la incidencia telefónica.