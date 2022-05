El Ayuntamiento de Calahorra redactará un proyecto para la mejora de la accesibilidad en todo el casco urbano

LOGROÑO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal, Antonio León, ha comparecido para anunciar que el Ayuntamiento de Calahorra ha iniciado la contratación de la redacción del proyecto para la mejora de la accesibilidad en todo el casco urbano de la localidad mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local.

Se trata de una apuesta definitiva y sincera por hacer de Calahorra una ciudad mucho más accesible, dado que mediante la licitación de este contrato se pretende intervenir sobre un mínimo de 85 pasos de peatones, afirman desde el Consistorio.

De esta manera, la práctica totalidad de los pasos de cebra cumplirán con los criterios de accesibilidad. Unos criterios y unas actuaciones que siguen lo estipulado por dos documentos estratégicos aprobados recientemente por el pleno: el Plan de Accesibilidad de Calahorra y el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Calahorra.

En la licitación de este proyecto se plantean dos zonas de actuación que tienen que ser definitivamente establecidas en el pliego. Por un lado, la zona del ensanche que corresponde al conocido como Barrio de San José; y por otro lado el entorno comprendido entre las calles Trastamara, Duques de Nájera, Obispo Arenzana, Achútegui de Blas y otros punbtos de la ciudad. En todo caso, será el proyecto definitivo el que defina en cuántas zonas o lotes se debe dividir la actuación para garantizar una mayor eficacia.

En la actualidad, existen 26 pasos de peatones que no tienen rebaje alguno o que si lo tienen no resulta útil, tal y como sucede, por poner un ejemplo, en la calle José María Garrido en su cruce con la calle Asturias que carece de rebaje o en la avenida de Numancia con la calle Maestro Vives que tiene un paso rebajado pero que no cumple su utilidad.

Además, se prevé la creación de 26 nuevos pasos de cebra adaptados que faciliten la comunicación entre zonas que actualmente son inconexas. Esto sucede, por ejemplo, en los cruces entre las calles Sertorio y Aurelio Prudencio o entre las calles Obispo Arenzana y Santo Domingo de la Calzada.

Además, se prevé la adaptación completa de 5 zonas que actualmente no son accesibles. Un ejemplo importante es la calle Julio Longinos con carretera de Murillo.

Otro de los objetivos principales de este contrato es marcar las directrices para actuar en la accesibilidad en los colegios de la ciudad. En la actualidad se ha intervenido ya en los entornos de Teresianas, Milagrosa y Ángel Oliván, estas dos últimas actuaciones gracias a las recientes urbanizaciones de la avenida de Numancia y de la calle Eras. Por tanto, una de las prioridades del Equipo de Gobierno es actuar en los entornos de Aurelio Prudencio, Quintiliano, Agustinos y los institutos.

El importe estimado de las actuaciones previstas en el pliego de redacción del proyecto es superior a los 530.000 euros.

Esta apuesta por la accesibilidad está en consonancia con las actuaciones que el Equipo de Gobierno municipal está llevando a cabo esta legislatura con las ya citaras urbanizaciones de calles Numancia o Eras, a las que hay que sumar la urbanización de la calle Velázquez o las mejoras en accesibilidad que implican la urbanización de la calle Arrabal.

También hay que tener en cuenta la próxima entrada en vigor de un servicio de autobús urbano con menores tiempos de espera y el doble de frecuencias, que acerca el servicio a menos de 200 m de casa del 94 % de la ciudadanía.

O al pintado de plazas para personas con discapacidad que han aumentado en 27 además de incluir otras tantas adaptaciones para cumplir con los criterios de accesibilidad.

Finalmente, el Ayuntamiento de Calahorra acabe de renovar su web municipal entre cuyos objetivos ha cumplido el de cumplir con los criterios de accesibilidad.