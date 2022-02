El Ayuntamiento destinará 122.000 euros el próximo curso a ayudas para libros y material didáctico en Infantil

LOGROÑO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño destinará 122.000 euros en ayudas económicas al estudio para la compra de libros y material didáctico de los alumnos matriculados en el segundo ciclo de Educación Infantil durante el próximo curso 2022-2023.

El importe que se concederá a cada beneficiario dependerá del resultado de la baremación obtenida en la puntuación de las solicitudes presentadas, desde un mínimo de 70 euros a un máximo de 100. Las ayudas, como ha detallado la concejala de Educación y Juventud, Beatriz Nalda, "se abonarán mediante un vale canjeable en las librerías, que facturarán sus importes al Consistorio".

La finalidad de estas ayudas es financiar los gastos corrientes de libros y material didáctico a las familias que tienen menos recursos económicos.

"Para mantener la progresividad de las ayudas y que las rentas más necesitadas obtengan una mayor cuantía, el importe dependerá del resultado de la baremación obtenida, desde un mínimo de 70 euros a un máximo de 100", ha señalado la edil. "Estas ayudas pretenden ofrecer un apoyo a las familias logroñesas, concretamente a las más vulnerables", ha añadido.

Entre otras condiciones, para optar a estas ayudas se requiere estar empadronada toda la unidad familiar en Logroño a fecha de finalización de presentación del plazo de solicitudes, si bien se exceptúa de este requisito a los menores de acogida; estar escolarizado en la etapa de segundo siclo de Educación Infantil en centros educativos sostenidos con fondos públicos de Logroño en el curso 2022-23.

Además, no recibir ayudas o subvenciones con finalidad similar, procedentes de otras instituciones y organismos públicos o privados; y que la renta per cápita de la unidad familiar no podrá exceder de 10 000 euros. Los ingresos económicos totales que se solicitarán serán los referidos al año 2021.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

Los impresos de solicitud, así como el resto de formularios, se podrán descargar de la página web municipal o recoger en el Servicio de Información 010 del Ayuntamiento de Logroño.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria por la Base Nacional de Subvenciones en el Boletín Oficial de La Rioja.

Las solicitudes, junto con el resto de la documentación necesaria, se presentarán una vez abierto el plazo de convocatoria a través de la web municipal, en el Servicio de Información 010 del Ayuntamiento de Logroño o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Una vez finalizado el plazo de presentación, se expondrán al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Logroño los listados de solicitudes y se abrirá un plazo de diez días hábiles para la subsanación de la documentación y las deficiencias observadas.

Posteriormente, se procederá a la adjudicación y notificación provisional de las ayudas y se abrirá un nuevo plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones, tras el cual se aprobará la adjudicación definitiva con la relación de solicitantes y la cuantía de la ayuda.