El Ayuntamiento dice que la liquidación del presupuesto de 2025 arroja un ahorro de 3,3 millones de euros

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LOGROÑO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado la liquidación del presupuesto municipal del ejercicio 2025 "con superávit, deuda pública muy controlada y cumpliendo las reglas de estabilidad financiera", según han destacado en una nota de prensa.

Los datos de la liquidación muestran que el Ayuntamiento "mantiene una posición económica solvente que posibilitará al actual Ejecutivo local continuar con los proyectos de ciudad en marcha y garantizar el mantenimiento y la mejora de los servicios públicos que se prestan al ciudadano".

Los principales datos que arroja la liquidación del presupuesto municipal: Superávit de 8.069.085.06 euros. El Ayuntamiento obtiene un "resultado positivo que refleja equilibrio en términos de ejecución corriente y capacidad operativa".

Se cumple la regla de estabilidad presupuestaria con una capacidad de financiación de 3.456.762,12 euros lo que supone que el Ayuntamiento de Logroño cuenta con la capacidad para financiar compromisos de gasto tanto presentes como futuros. El ahorro neto se sitúa en 3,3 millones de euros. La deuda viva es de 77.904.250 euros situándose en el 47,02 por ciento de porcentaje de endeudamiento, cuando el límite legal es del 75 por ciento, se ha rebajado en el ejercicio 2025 en 4.902.500 euros.

En cuanto a ejecución presupuestaria, si se tiene en cuenta el presupuesto definitivo, que incluye los importes iniciales y las modificaciones que se han ido incorporando a lo largo del 2025, la ejecución del presupuesto del Ayuntamiento en lo que respecta al apartado de gastos se ha situado en un 71,69 por ciento y el de ingresos en el 91,62 por ciento.

El pago a los proveedores del Ayuntamiento se sitúa en 15,48 días, muy por debajo de los 30 días permitidos; lo que implica una mayor agilidad en la Tesorería y una gestión financiera más eficiente lo cual fortalece la confianza entre la administración y sus proveedores.

Hay que recordar que la ejecución del presupuesto de 2025 ha estado marcada por una nueva forma de gestión implantada por el actual Ejecutivo local centrada en la eficiencia y la sostenibilidad, garantizando y mejorando los servicios públicos municipales. Se ha implantado un nuevo modelo de gestión basado en la eficiencia y eficacia presupuestaria, la responsabilidad y la evaluación de las políticas municipales y seguimiento continuo de los gastos.

Asimismo, se han introducido avances en innovación y digitalización de procesos dentro de la Administración local y se han reforzado las políticas de sostenibilidad. Este nuevo modelo de gestión continuará desarrollándose en el presente ejercicio presupuestario y, al no cumplirse la regla de gasto en el ejercicio 2025 se establecerán nuevos mecanismos encaminados a mejorar la ejecución presupuestaria y reforzar la planificación y calendarización de inversiones en el marco de un plan económico y financiero.

Además, desde el Ejecutivo local reiteran las reclamaciones que desde el municipalismo español se están planteando al Ejecutivo central respecto a la necesidad de actualizar el sistema de financiación local y contar con un marco económico sólido, previsible y transparente.

En este sentido, señalar que el presupuesto de 2025 tuvo que incorporar los incrementos en las retribuciones a los empleados públicos acordados por el Gobierno de España y que va a suponer 2,5 millones de euros al Ayuntamiento de Logroño, 1,7 en 2025.