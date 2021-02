Ayuntamiento e IRJ ponen en marcha un concurso audiovisual sobre la sensibilización por la igualdad de género por TikToK

LOGROÑO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño y el Instituto Riojano de la Juventud han puesto en marcha una concurso audiovisual, a través de la red social 'TikToK', para promover la reflexión, concienciación y sensibilización por la igualdad de género.

Una iniciativa que ha sido presentada por la concejala de Igualdad, Eva Tobías Olarte, el director general del IRJ, Paco Rivero, y la concejala de Educación, Infancia y Juventud, Beatriz Nalda.

La temática del certamen se centra en todo lo que concierne a la lucha por la igualdad de género. "En este sentido", ha señalado Tobías que "queremos que la juventud nos muestre de una forma original y espontánea su enfoque sobre la igualdad entre hombres y mujeres en el día a día: la corresponsabilidad en las tareas domésticas, la igualdad en el deporte o en el entorno laboral, el empoderamiento femenino, las relaciones afectivas sanas y la denuncia de las tóxicas, o el rechazo y la prevención de la violencia de género y los micromachismos".

Las piezas se podrán publicar hasta el 10 de marzo en la red social TikTok bajo las etiquetas #LogroñoPorLaIgualdad y #RodandoPorLaIgualdad. El certamen cuenta con un primer premio dotado con 200 euros y un segundo premio dotado con 100 euros. Las personas ganadoras se darán a conocer el 16 de marzo, tras la deliberación de un jurado del sector audiovisual y el ámbito de la igualdad.

El concurso 'Logroño por la igualdad' se enmarca dentro de un certamen nacional 'Rodando por la igualdad', organizado por CortoEspaña con motivo del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo). Esta iniciativa aglutina diversos certámenes locales con temática de igualdad de género, que sumarán fuerzas en el objetivo común de la concienciación por la igualdad y la lucha contra el machismo. Las piezas ganadoras de cada certamen local competirán entre ellas para dirimir cuál es la mejor en el ámbito nacional, que se dará a conocer el 25 de marzo y que tendrá un premio de 500 euros.

VÍDEOS DE 60 SEGUNDOS

Para participar no es necesario disponer de equipos profesionales, bastará con un teléfono móvil, una buena historia que contar e inscribirse a través de un sencillo formulario de inscripción (https://bit.ly/3aoEgJs).

La duración máxima de los vídeos será de 60 segundos y se podrán utilizar todas las posibilidades creativas que proporciona la propia red social TikTok. Cuando se publique en esa plataforma, el vídeo ha de incluir los hashtags #Logroñoporlaigualdad y #rodandoporlaigualdad. Es imprescindible que la cuenta desde la que se suba el vídeo sea pública para que el jurado pueda verlo.

Se podrán publicar tantas obras como se desee. Tan solo es necesario que se resida, estudie, trabaje o se haya nacido en Logroño.

No serán admitidas obras con lenguaje xenófobo, machista, homófobo, racista, violento o de incitación al odio. La organización se reserva el derecho a excluir las obras que incurran en cualquiera de los puntos expuestos anteriormente.

La participación puede ser individual o grupal. En el caso de menores de 13 años, el vídeo habrá de ser subido a TikTok a través de la cuenta de otra persona de 13 años o más que consienta su concurso (esta red social no permite a menores de 13 años tener cuenta propia). En el caso de que la pieza audiovisual sea un trabajo conjunto de más de una persona (realizado por un grupo, una clase, etc.) deberá ser presentado por una única persona responsable, que a todos los efectos será quien realice la inscripción.

"Estamos acompañando a las personas jóvenes a un lugar en el que aún no hemos estado. No se me ocurre una mejor manera de acompañarles en este caso que estimulando su capacidad creativa, haciéndolo en un canal e idioma que está de moda para ellos y ellas y reconducirlo todo de manera pedagógica hacía la reflexión y concienciación por la igualdad de género", ha destacado Rivero.

"Animamos a la juventud logroñesa a que participe en esta iniciativa y nos aporte su visión sobre la igualdad de género en el día a día y en sus entornos, fundamental para avanzar y continuar desarrollando iniciativas que promuevan la concienciación y sensibilización de la sociedad en este ámbito", ha concluido la concejala de Igualdad, Eva Tobías.