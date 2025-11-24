Ayuntamiento de Logroño y 14 panaderías artesanas de la ciudad lanzan una campaña de sensibilización con motivo del 25N - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ayuntamiento de Logroño y 14 panaderías artesanas de la ciudad lanzan una campaña de sensibilización con motivo de la celebración, el 25N, del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Así, desde hoy, en estos establecimientos se expenderán las barras de pan en bolsas de papel con lemas referidos a esta jornada y se entregaran marcapáginas con un semáforo para detectar esta lacra.

La concejala de Alcaldía, Gobernanza, Igualdad y Portavocía del Ayuntamiento Logroño, Celia Sanz, junto al presidente de la Asociación Riojana de Fabricantes-Expendedores de Pastelería y Panadería (ARFEPPAN), Eduardo Villar; la secretaria general de Comercio de la Federación de Empresas de La Rioja (FER); y María Isabel Somalo y Sonia Tejada, de Fuente Panaderos, han presentado este lunes la iniciativa.

Se trata de una campaña de sensibilización ciudadana impulsada por el Ayuntamiento de Logroño en colaboración con la Asociación de Panaderías de la ciudad que se extenderá el 25 de noviembre y durante los días posteriores. Una iniciativa enmarcada en los actos promovidos por el Consistorio logroñés para conmemorar el 25N bajo el lema 'De la mano contra la violencia de género'.

"Esta campaña cumple con uno de los objetivos prioritarios que perseguimos desde el Ayuntamiento: concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre el compromiso de todos frente a la violencia machista. Agradecemos la respuesta y la implicación que la Asociación de Panaderías de la FER ha mostrado en esta iniciativa", ha destacado la concejala.

La campaña, ideada en el seno del grupo Logroño por la Igualdad, consiste en que las 14 panaderías participantes distribuirán el pan a sus clientes en bolsas de papel en las que se ha estampado el logo del 25N.

Además, junto con la bolsa se entregará la guía de recursos ante la violencia de género elaborada por el Grupo Logroño por la Igualdad y el Ayuntamiento de Logroño, así como el marcapáginas que recoge, en formato semáforo, actitudes y conductas en una relación de pareja.

Recordar que a través de la guía se da visibilidad a los recursos municipales existentes para ofrecer asistencia, asesoramiento y atención a las mujeres víctimas de violencia de género.

Las panaderías participantes son Garpesa (C/ Pérez Galdós, 30); Fuente Panaderos (Duquesa de la Victoria, 61); Pan Caliente (Gonzalo de Berceo 10-12); Veritas Panis (Carmen Medrano, 35); Panadería El Horno (Vara de Rey, 42); ARTHUR & MAXIME (Huesca, 38); El Horno de Benja (Pérez Galdós 52-54); Panificadora Rubio (Beatos Mena y Navarrete, 1+9); Panadería Tudanca (La Campa, 37); Horno Arguiñano (Avenida de la Paz, 72); Horno de pan Abadía (Chile 46); El Paraíso (San Agustín 27); Nueva Hornada (Piqueras 89); y El Horno Juan XXIII (Juan XXIII, 5).