El Ayuntamiento de Logroño adjudica las obras para la reposición de la escollera en margen derecha del río Iregua - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha adjudicado, por un importe de 9.930,48 euros (IVA incluido) el contrato de obras para la reposición de la escollera en la margen derecha del río Iregua antes de la pasarela peatonal de Varea, que se había desmoronado debido a la crecida del río.

Debido a la crecida del río Iregua tras las intensas obras del pasado otoño, parte de la escollera del río, en la margen derecha, antes de la pasarela peatonal de Varea, se desmoronó, por lo que ahora que el caudal del Iregua es bajo, se va a proceder a su reparación.

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Logroño ha adjudicado estas obras a la empresa Altazarre Construcciones S.L. por 9.879 euros (IVA incluido).

Con esta intervención, se restituye el cauce de río el tramo afectado y se repara el camino anexo. Los trabajos cuentan con un plazo de ejecución aproximado de una semana.

El Consistorio cuenta con las autorizaciones pertinentes de la Comunidad Autónoma de La Rioja y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), de forma que previamente a las obras se ahuyentará a la fauna piscícola.