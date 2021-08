El Ayuntamiento de Logroño anunciará el programa de San Mateo "en los próximos días" aunque sin las peñas

LOGROÑO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Festejos, Kilian Cruz Dunne, ha anunciado esta mañana que el programa de actividades para las fiestas de San Mateo será "abierto" y se publicará "en los próximos días", aunque no contará con la participación de las peñas.

En cuanto a la no participación de las peñas en estas fiestas de San Mateo 2021, desde el Ayuntamiento de Logroño han expresado "respeto total a la decisión asamblearia que han tomado", destacando que se ha tratado de una decisión "mayoritaria, no unánime".

Cruz Dunne ha asegurado que "hemos mantenido un diálogo constante y fluido con las peñas, con la Federación, tanto con su presidente como con cada una de las peñas que conforman dicha Federación", y ha destacado cómo "en la última reunión la semana pasada abrimos la mano al máximo para ofrecer cualquier posibilidad para el desarrollo de actividades".

El concejal ha destacado que, desde el Ayuntamiento, "ofrecemos todas las posibilidades para el desarrollo de las actividades festivas, siempre velando por el cumplimiento de las instrucciones sanitarias acorde con el panorama pandémico de cada momento", explicando que, para ello, "hemos proporcionando todo el personal y material posible y, en este sentido, nosotros como institución hemos de seguir adelante, porque debemos buscar que la vida en esta ciudad siga adelante".

"Tenemos todavía la cooperación con otras entidades y otros colectivos que sí desean formar parte de la recuperación del vigor de esta ciudad, así como las casas regionales, los grupos folclóricos, u otras entidades como las vecinales" ha destacado el concejal.

En cuanto a las actividades programadas para la inauguración de las fiestas, Cruz Dunne ha manifestado cómo "ahora mismo he mantenido una reunión con el equipo de la Unidad de Festejos y, en este momento, el programa es abierto, supeditado a los constantes cambios que puedan darse por la situación sanitaria".

De esta manera, acerca de la publicación de la programación de actividades para San Mateo 2021, el concejal de Festejos ha anunciado que "estamos evaluando plazos para su publicación y será en los próximos días", insistiendo en que se tratará de un "programa abierto" en el que "las actividades pueden sufrir algún cambio, porque estamos en constante relación y comunicación con las autoridades sanitarias, y estas pueden trasladar nuevas instrucciones, así como también por las propuestas e iniciativas que recibimos por parte de muchos colectivos, que cada vez mas se quieren sumar a las actividades de estos San Mateos diferentes".

CANCELACIÓN

Sobre la posibilidad de cancelación de las fiestas, Cruz Dunne ha afirmado que "nunca lo he escondido" y ha afirmado, de nuevo, que "existe la posibilidad de suspender las fiestas porque, insisto, estamos en constante comunicación con las autoridades sanitarias para conocer el desarrollo de la pandemia, es evidente que si estas circunstancias cambian y las autoridades sanitarias consideran que no es conveniente o no se dan las condiciones para celebrar estas actividades, no se realizarán"

El concejal ha concluido que la situación de las fiestas mateas de este año "es diferente, es mucho mejor que la del año pasado, pero es diferente, y estamos sujetos a las cuestiones sanitarias de la pandemia".