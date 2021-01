El Ayuntamiento de Logroño aprueba instar al Gobierno de España "a pagar la deuda con La Rioja" por el 'efecto frontera'

LOGROÑO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado este jueves, en la sesión del pleno ordinario correspondiente al mes de enero, una moción presentada por el Grupo Mixto "para instar al Gobierno de España a pagar la deuda con La Rioja por compensación del 'efecto frontera'", es decir la aplicación del artículo 46 del Estatuto de Autonomía.

Una aprobación que se ha logrado con el apoyo de los regionalistas, de Ciudadanos y del Partido Popular, mientras que han votado en contra el PSOE y Unidas Podemos. Como ha explicado en la presentación de la iniciativa el concejal del PR+ Rubén Antoñanzas, "éste es un asunto que se nos ha hecho siempre creer que era una salvaguarda, para cubrir y compensar un desequilibrio por ser vecinos de comunidade con beneficios históricos".

Pero ha lamentado que "han sido 20 años de engaños, y ahora se ha desvelado, mediante un senador cántabro que ha sido quien, a instancias del PR+, ha preguntado al Gobierno sobre el tema", y con una respuesta, ha dicho el concehal, que ha desvelado que el Ejecutivo "no tiene intención de cumplir con la deuda histórica que tiene con esta comunidad".

Ha afeado a los partidos con representación nacional que nunca hayan planteado esta pregunta y nunca hayan defendido los intereses de los riojanos en estas instancias nacionales. "El Artículo 46 venía a cubrir una deuda histórica. Siempre hemos considerado en el PR que el Estatuto era poco ambicioso, pero nunca hemos variado de opinión, siempre hemos estado a favor de la compensación. Hoy sabemos que el Gobierno no lo va a hacer", ha subrayado.

Antoñanzas ha señalado que "el espíritu de la moción es que el Ayuntamiento de Logroño debe defender a las empresas de esta tierra, el futuro de esta tierra, y que el Ayuntamiento debe pedir que el Gobierno central se siente con el de La Rioja para ver como puede compensarnos", algo, ha afirmado, "que no es importante para el PR+, sino para vecinos de la ciudad".

"Han sido 20 años de engaños", ha reiterado, para añadir que "este año se han presentado los presupuestos más bajos en inversión para La Rioja, saben el déficit en infraestructuras, la pérdida para nuestras empresas ante comunidades vecinas en las que el Estado está haciendo inversiones muy fuertes y que crecen, y esto a La Rioja no está llegando".

El objetivo era para 2020, ha recordado, "era estar entre las 20 regiones europeas más desarrolladas, y la realidad es que estamos en el puesto 183".

Por su parte, a favor de la moción se ha mostrado el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Tricio, quien ha planteado una enmienda a la moción regionalista, proponiendo un plazo de tres meses para fijar la cantidad de compensación". Con todo, ha criticado a Antoñanzas, recodando que su partido estuvo en el Parlamento de La Rioja hasta 2015 "así que no tenían porqué haber esperado hasta ahora", mientras que le ha emplazado a instar ahora a hacerlo a sus actuales socios de Gobierno local.

Tricio ha adelantado que, en el Parlamento regional precisamente, Ciudadanos va a pedir entre sus enmiendas al Presupuesto de La Rioja un total de 100 millones como compensación en proximos cinco años. "No estamos haciendo populismo ni electoralismo, sino que trabajamos por el interés de los riojanos y los logroñeses, porque el 'efecto frontera' existe realmente", ha argumentado.

Igualmente a favor, el portavoz del PP Conrado Escobar ha considerado que "estamos ante una cuestión capital para La Rioja" y ha defendido que "el PP, siempre y en cualquier instancia, ha mantenido el mismo discurso".

Y ha basado su voto a favor en que "la actual reforma del Estatuto de Autonomía recoge igual el texto del artículo 46 a como se hizo en 1999, es importante que protejamos entre todos un determinado concepto de La Rioja que es lo que se esconde detrás, no caben privilegios, es necesario un blindaje institucional".

"En La Rioja no somos más que nadie pero tampoco menos que nadie. No podemos permitirnos ni un paso atrás, es importante mantener unidad en este tema, no tanto en artículo 46 en sí, sino en todo lo que rodea a los privilegios fiscales. Algo en lo que, como Ayuntamiento, hay mucho que hablar, porque hablamos del futuro de nuestras empresas", ha concluido.

En el turno en contra, el portavoz de UP José Manuel Zúñiga le ha recordado al concejal regionalista que "han tenido más de 20 años para aplicar" el artículo 46 y ha acusado directamente al PP "porque en este tiempo lo han usado para inflar los Presupuestos regionales o como arma electoral, por encima de los intereses de los riojanos, solo lo pedían cuando el PSOE era el que gobernaba a nivel nacional, lo que hacen es un teatrillo".

Y aunque ha dicho que "estamos de acuerdo con el artículo 46, es un derecho de los riojanos", ha criticado la moción de hoy "porque es para la galería, para buscar un titular fácil, porque no va a conseguir nada, jamás se ha convocado la comisión mixta, nunca se ha cuantificado la deuda, así que no corresponde hablar de deuda histórica, le están haciendo el juego al PP".

"Se lleva más de 20 años sin hacer nada. Por eso, ahora valoramos la iniciativa actual de la presidenta de La Rioja de acabar con este engaño, pero vamos a estar vigilantes para que se cumpla, para empezar, la convocatoria de la comisión", ha apuntado Zúñiga.

Desde el PSOE, la concejala Beatriz Nalda ha criticado que "durante más de 20 años nos han ido contando historias de que sí se había aplicado el artículo 46" con ejemplos como Riojafórum o la cesión del Banco de España, "pero nada más lejos de la realidad, nunca se ha aplicado el artículo 46, ni nunca se solicitó en 20 años la reunión de la comisión mixta".

"Luego -ha añadido- se ha querido hacer con prisas, dos meses antes de salir el PP del Gobierno de La Rioja y con un Gobierno central del PSOE. Pero, al final, el actual Ejecutivo regional será el primero que, en dialogo sincero con el de España, aborde artículo 46 y un instrumento real de financiación ante las haciendas forales, desde diálogo y acuerdo, no con fantasías, y con el único instrumento de la colaboración".

Por último, el portavoz del equipo de Gobierno municipal, Kilian Cruz-Dunne, ha intervenido para recordar la desestimación del recurso planteado por el Gobierno riojano del PP por parte del Tribunal Supremo, "todo un varapalo". "No solo no se hizo nada en 20 años, sino que lo único que se hizo fue maniobra para entorpecer el diálogo y que ha obligado a retrasarlo hasta que finalizara el tema judicial".

Ha considerado que "el PP fue en contra de los riojanos, nunca solicitaron una reunión de la comisión mixta, falsearon 20 años de Presupuestos regionales introduciendo los 18 millones de compensación, pero al final el tiempo pone a cada uno en su lugar".

"El espíritu de la moción es en lo que ya viene trabajando el Gobierno de La Rioja, esperando la sentencia para pedir la comisión mixta, que el juez considera un acto de voluntad política de entendimiento, algo que hará por primera vez el Gobierno regional de Concha Andreu, abordando vigencia de artículo 46 tras 20 años sin hacer nada", ha concluido.