El Ayuntamiento de Logroño comienza la elevación del nuevo paso de peatones de Jesuitas - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño inicia la obra de elevación del paso de peatones del colegio Sagrado Corazón, a la altura del pabellón polideportivo del centro, un paso que se creó a cota cero en octubre de 2025 y que ahora se eleva para mejorar aún más la seguridad en el entorno del centro.

El concejal de Movilidad, Ángel Andrés, junto con el vicepresidente de la Asociación de Vecinos de La Rioja, Julián Herráiz, y el director de Bachillerato del colegio Sagrado Corazón de Jesús, José Luis Prado, han visitado esta mañana el paso de peatones cuya obra de elevación arranca hoy.

El edil logroñés ha aplaudido que "esta elevación supone un avance más para la seguridad del entorno del centro educativo y de la ciudad en general".

En palabras Andrés, "esta intervención obligará a los vehículos a reducir la velocidad, y reducir, del mismo modo, el peligro en una arteria de gran importancia para la ciudad de Logroño". Aprovechando la intervención, Andrés ha informado de que "se está ampliando también la acera de los metros colindantes del centro educativo, ganando espacio de tránsito peatonal, para una mayor movilidad y tranquilidad de las familias". El aparcamiento de motos se traslada a la acera de enfrente.

Las obras "dan respuesta a una demanda de la comunidad educativa del centro, con más de 2.000 familias, que desde hace años solicitaban una unión peatonal más entre ambos edificios del colegio.

Una mejora de la que se van a beneficiar todos los vecinos y que supone una prueba inequívoca de la preocupación de este Ayuntamiento por mejorar la movilidad de los ciudadanos".

MEJORA CONTINUA DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD

Ángel Andrés ha valorado el trabajo que desde el Consistorio se está realizando en esta materia y ha anunciado que en cuanto finalicen estas obras se irán poniendo en marcha de manera progresiva las obras de elevación del paso de peatones del paseo del Prior.

El concejal ha anunciado que "se continuará con el pintado del nuevo paso de peatones junto a la parada de autobús urbano de Pradoviejo, ya que se ha detectado que es una zona de tránsito muy habitual de peatones, debido al uso de este servicio de transporte".

La última de las actuaciones programadas será la elevación del paso de peatones que da acceso a la ESDIR". El Consistorio va a destinar a estas actuaciones de mejora un total de 178.414 euros.