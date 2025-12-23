El Ayuntamiento de Logroño destina 837.000 euros a ayudas a entidades de servicios sociales, salud e inserción laboral

Celia Sanz, tras la comparecencia de hoy en Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este marte en Junta de Gobierno local, ha aprobado la concesión de las ayudas definitivas en materia de Servicios Sociales, Salud e Inserción Laboral del ejercicio 2025 destinadas a asociaciones, fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro que realicen acciones en estas materias en nuestra ciudad.

Como ha detallado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sabz, en concreto serán 786.775 euros han ido destinados a entidades del tercer sector, educación, discapacidad, convivencia intercultural y empleo.

Mientras, por otro lado, se destianarán 50.000 euros para entidades que han desarrollado iniciativas en el ámbito de la salud.

MONITORIZACIÓN RED DE SANEAMIENTO.

El Gobierno local ha iniciado el procedimiento para la contratación del suministro e instalación de equipos para la monitorización de la red de saneamiento y vertidos de Logroño por un importe de 214.740,98 euros.

De esta manera, en palabras del Sanz, "Logroño continúa avanzando en el proyecto de digitalización y mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua que desarrolla de forma conjunta con los municipios de Lardero y Villamediana".

PRESA DE LA GRAJERA.

La Junta de Gobierno ha adjudicado el servicio de dirección, explotación, conservación y mantenimiento de los equipos implantados en el plan de emergencia de la Presa de La Grajera a la empresa Lafcarr Project Desin S.L. por un importe de 99.247,10 euros (IVA incluido), por un periodo de 48 meses.

La presa de La Grajera está clasificada como 'Categoría A,' en función del riesgo potencial de rotura, mediante Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas, el 7 de noviembre del año 2014, y que obedece únicamente a la proximidad a un núcleo poblacional, junto con una orografía y geología favorable a la escorrentía hidrológica.

Por ello, estas instalaciones de titularidad municipal cuentan con un plan de emergencia en el que se establecen las medidas preventivas para minimizar el riesgo a la ciudadanía ante una eventual rotura en esta instalación hidráulica.

VEHÍCULOS PARA POLICÍA LOCAL.

Con el objetivo de modernizar la flota de vehículos del Cuerpo de Policía Local de Logroño, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la adjudicación de tres nuevos vehículos para patrulleros en régimen de arrendamiento.

El importe total de la adjudicación es de 174.905,60 euros y el periodo de la misma es de cinco anualidades.

INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN EN EDIFICIOS ESCOLARES.

Con el objetivo de continuar con la revisión periódica de las instalaciones de baja tensión en los colegios públicos de la ciudad, la Junta de Gobierno Local ha aprobado esta mañana el expediente de contratación para estos servicios de inspección, así como un gasto de 198.583,26 euros (IVA incluido).

El contrato, que se desglosará en tres lotes, contempla los siguientes centros educativos:

Lote I: CEIP Las Gaunas, CEIP Vuelo Madrid Manila, CEIP Gonzalo de Berceo, CEIP Ana María Matute, CEIP Vicente Ochoa, CEIP Varia.

Lote II: EPA Plus Ultra, CEIP El Arco, CEIP Siete Infantes de Lara, CEIP La Guindalera.

Lote III: CEIP Caballero de la Rosa, CEIP Madre de Dios, CEIP Vélez de Guevara.

SEMILLA Y PLANTA DE TEMPORADA PARA EL VIVERO MUNICIPAL.

La Junta de Gobierno local ha iniciado el expediente para la contratación del suministro de semilla y planta de temporada para la campaña 2026 del vivero municipal por un importe total de 20.198,38 euros (IVA incluido).

El vivero municipal produce cada temporada entre 100.000 y 106.000 plantas de flor, desde la siembra hasta su plantación en los 300 parterres de la ciudad.

JUGUETES Y MATERIAL DIDÁCTICO PARA LUDOTECAS Y CENTROS JÓVENES.

Otro de los asuntos aprobados por la Junta de Gobierno ha sido el expediente para la contratación del suministro de juguetes y material didáctico para las ludotecas y centros municipales por un importe de 12.741,39 euros para el ejercicio 2026.

CONVENIO CON BOMBEROS FORALES DE ÁLAVA.

La Junta ha aprobado el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Logroño y el organismo autónomo Bomberos Forestales de Álava para la prestación del servicio de extinción de incendios y salvamento.

El convenio, con vigencia de un año y dotado con 47.000 euros, conlleva la movilización, dentro del territorio de Álava, de los recursos del Parque de Bomberos de Logroño como parque de Primera Salida. El ámbito de aplicación de este convenio comprende 14 términos municipales.