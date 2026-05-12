El Ayuntamiento de Logroño homenajea el centenario del Vuelo Madrid-Manila con la entrega de una placa conmemorativa - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO 12 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha presidido esta tarde el acto de homenaje organizado por el Ayuntamiento con motivo del centenario del histórico Vuelo Madrid-Manila, una de las grandes gestas de la aviación española y mundial, que tuvo entre sus protagonistas al logroñés Eduardo González Gallarza.

Durante el homenaje se ha entregado una réplica de la placa conmemorativa instalada en la fachada del Mercado de San Blas, en la calle logroñesa dedicada a Eduardo González Gallarza, en reconocimiento a este aviador riojano y a la trascendencia internacional de aquella expedición.

La réplica ha sido entregada por el alcalde de Logroño a María Concepción Andrés Gómez, directora del CEIP Vuelo Madrid-Manila, y al coronel Pedro José Fernández López de Baró, delegado de Defensa en La Rioja, como reconocimiento a la labor de difusión y preservación de la memoria de esta efeméride histórica.

Este acto institucional se celebra coincidiendo con el centenario de la llegada a Manila, el 13 de mayo de 1926, de la expedición aérea que había partido semanas antes desde Madrid y que logró completar una hazaña sin precedentes para la época.

Esta iniciativa parte de la declaración institucional aprobada por el Pleno municipal en reconocimiento a la Escuadrilla Elcano y al logro que supuso hacer realidad el Vuelo Madrid-Manila en 1926. Tal y como se recuerda en dicha declaración, el 5 de abril de 1926 despegaron del aeródromo de Cuatro Vientos las tres aeronaves Breguet XIX que integraban la Escuadrilla Elcano: el 'Elcano', pilotado por el capitán riojano Eduardo González Gallarza y con Joaquín Arozamena como mecánico; el 'Magallanes', al mando del capitán Joaquín Loriga y con Eugenio Pérez como mecánico; y el 'Legazpi', pilotado por Rafael Martínez Esteve y acompañado por Pedro Mariano Calvo.

Las dificultades mecánicas, meteorológicas y sanitarias marcaron el desarrollo de la expedición y solo una de las aeronaves consiguió culminar el recorrido hasta Manila. Finalmente, González Gallarza y Loriga alcanzaron la capital filipina el 13 de mayo de 1926, tras recorrer cerca de 17.100 kilómetros en 18 etapas.

"Nos encontramos ante una efeméride de gran trascendencia, desarrollada en un periodo histórico en el que la audacia, el valor y el ingenio de los aviadores españoles permitieron avances notables tanto en la técnica aeronáutica como en la apertura y exploración de nuevas rutas aéreas", destaca la declaración institucional aprobada por el Ayuntamiento de Logroño.

Nacido en Logroño en 1898, Eduardo González Gallarza da nombre en la ciudad a una calle, un parque y al IES Vuelo Madrid-Manila, manteniendo vivo el recuerdo de uno de los grandes hitos de la aviación española del siglo XX.