El Ayuntamiento de Logroño inicia un expediente y excluye a la Pirotecnia Artefogo del concurso de fuegos

La concejala de Festejos, Laura Rivas, acompañada por el responsable de Protección Civil de Logroño, Eduardo Modrego, - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Festejos, Laura Rivas, ha informado hoy de que el Ayuntamiento de Logroño ha iniciado un expediente a la empresa Pirotecnia Artefogo que, además, ha quedado excluída del XVIII Concurso Internacional de Fuegos Artificiales.

Rivas ha comparecido ante los medios de comunicación acompañada por el responsable de Protección Civil de Logroño, Eduardo Modrego, para hacer un balance de la tercera jornada de las Fiestas de la Vendimia Riojana y San Mateo 2026, celebrada ayer, lunes 21 de septiembre.

Con respecto al hecho de que el espectáculo pirotécnico tuviera que detenerse ayer, Día de San Mateo, Modrego ha explicado que "se produjo un fallo en el software de las consolas de disparo que impidió el funcionamiento de ambos sistemas".

"Tras realizarse todas las comprobaciones e intentos necesarios y tratar de activar el sistema de disparo manual, se decidió suspender el espectáculo por motivos estrictamente de seguridad, al no poder garantizarse el funcionamiento adecuado del dispositivo", ha relatado.

El responsable de Protección Civil ha insistido en que "ante esta situación, y una vez realizados todos los intentos posibles para recuperar el funcionamiento del sistema, se priorizó en todo momento la seguridad del público y de todos los trabajadores".

Ha asegurado que el dispositivo de seguridad contó en todo momento con la participación de Protección Civil y Policía Local, que mantuvo las restricciones de paso en el perímetro de lanzamiento y el corte de la carretera de Mendavia.

Asimismo, se reforzó la vigilancia del perímetro exterior mientras se desarrollaban las labores de desmontaje y retirada del material, incluidos los artefactos que no habían explosionado.

Por su parte, Bomberos de Logroño participó en el servicio preventivo del espectáculo pirotécnico en el parque de La Ribera y Monte Cantabria, prolongándose posteriormente su intervención durante las labores relacionadas con los artefactos sin explosionar.

Rivas ha añadido que el Ayuntamiento iniciará, a partir de ahora, el correspondiente expediente, "cuyo desarrollo permitirá determinar las posibles responsabilidades y, en su caso, las medidas que pudieran derivarse".

ALTA PARTICIPACIÓN

Más allá de este incidente, la edil ha destacado que "estamos viviendo unas fiestas con una participación muy alta y con una gran respuesta por parte de logroñeses y visitantes".

Ha querido agradecer especialmente el comportamiento "mayoritariamente responsable de la ciudadanía y el trabajo de todos los servicios municipales y de emergencia que hacen posible que estas fiestas se desarrollen con seguridad".

Ha informado de que el tradicional Pisado de la Uva y la Ofrenda del Primer Mosto a la Virgen de Valvanera congregó a más de 6.000 personas en el paseo del Espolón.

Por su parte, el concierto de Maldita Nerea, celebrado en la Plaza del Ayuntamiento, reunió a unas 13.000 personas, mientras que alrededor de 8.000 personas se acercaron a disfrutar de la Orquesta Diamante.

Asimismo, unas 10.000 personas pasaron a lo largo del día por el Espacio Peñas 2.0, mientras que la Casa de Andalucía registró una afluencia de alrededor de 5.500 personas.

A primera hora de la mañana, las vaquillas populares celebradas en la Plaza de Toros de La Ribera congregaron a más de 10.000 asistentes.

HASTA SEIS PELEAS

En materia de seguridad vial, la Policía Local realizó cuatro controles de alcoholemia y drogas, en los que fueron controlados 129 vehículos.

Se detectaron tres positivos administrativos por alcoholemia, uno con relevancia penal y un positivo administrativo en drogas.

Además, se llevaron a cabo 48 regulaciones de tráfico vinculadas a los actos festivos.

En el ámbito de la seguridad ciudadana, los agentes intervinieron en seis peleas o riñas. También se registraron ocho actuaciones relacionadas con violencia de género y una intervención por hurto. No se registraron actuaciones por agresiones sexuales.

Los servicios policiales contabilizaron siete personas heridas de carácter leve y una de carácter grave, así como cinco traslados a centros hospitalarios y siete intervenciones de carácter asistencial.

En cuanto a convivencia y control administrativo, se formularon 22 denuncias por infracciones de las ordenanzas municipales: trece por orinar en la vía pública, cuatro por vociferar, una por ensuciar y cuatro por molestias al vecindario.

Además, se atendieron siete requerimientos por molestias vecinales, se realizaron cinco controles a vendedores ambulantes y se efectuó una inspección a un establecimiento.

Por último, Rivas ha querido agradecer "el trabajo, la coordinación y la profesionalidad de todos los servicios municipales y de emergencia que están trabajando durante estas fiestas para que la ciudad pueda disfrutar de San Mateo con seguridad y en las mejores condiciones".

A estas labores se sumó el dispositivo especial de limpieza, que durante la jornada de ayer recogió 98 toneladas de residuos de fracción resto, diez toneladas de envases, dieciséis toneladas de cartón y cinco toneladas de materia orgánica.