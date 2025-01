Ayuntamiento Logroño insiste en que reforma de San Antón "se va a hacer" comenzando este año por rotonda con Vara de Rey

LOGROÑO, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Hacienda, Francisco Iglesias, ha señalado este martes que el Ayuntamiento de Logroño a acometer las obras para la reforma de la calle San Antón, comenzando este mismo año con una nueva rotonda en Vara de Rey, Pío XII, Avenida de España y Pérez Galdós.

Todo, después de conocerse que el Ministerio de Industria y Comercio ha negado la prórroga solicitada por el Consistorio de la capital riojana, que pedía ampliar plazo hasta el 31 de diciembre de 2025, negativa que supone la devolución de la subvención de dos millones de euros concedidos de fondos europeos para este proyecto.

Algo, de todas maneras, en lo que el edil ha dicho que se va a seguir trabajando "con el Ministerio y con la FEMP" para poder ampliar ese plazo.

En declaraciones hoy a los medios de comunicación, Iglesias ha confirmado que "la resolución del Ministerio llegó unos días antes de finalizar el año, en la cual denegaban el único plazo de ampliación que ha pedido el Ayuntamiento de Logroño", al tiempo que ha recalcado que "l Ayuntamiento de Logroño no ha pedido ningún plazo más de ampliación".

Ha recordado que el propio Ministerio ofreció una primera prórroga "que ya se dijo que era insuficiente", una reivindicación compartida por varias ciudades y canalizada incluso a través de la FEMP. El edil ha hecho cronología de la situación, con una convocatoria que se concede provisionalmente en noviembre del 2022 y definitivamente vísperas de la campaña electoral de 2023", en la anterior Legislatura.

Concesión, ha insistido, "para la que no hay ningún tipo de proyecto, ningún tipo de documento que justifique empezar una obra de manera inmediata con la incorporación del nuevo equipo de Gobierno". Un Ejecutivo que entra en junio de 2023 y que "prioriza actuaciones", partiendo de las Cien Tiendas o el proyecto de Bosonit, para los que "se salvaron" fondos UE.

Iglesias ha señalado que, en el caso de los proyectos de movilidad, "al cambiar de titular en el mes de noviembre de 2023, esas negociaciones que estaban hechas ya se vinieron abajo", lo que ha llevado finalmente a "la decisión de devolver parte de los fondos del Mitma".

En el caso concreto de San Antón, ha defendido que "una vez salvados esos proyectos prioritarios, se ha estado trabajando", citando la fecha "desde enero del año pasado", con un proceso participativo que, tras varios meses, cristaliza en un proyecto "consensuado" y que "está finalizado desde septiembre de 2024".

El primer hito se prevé ya para 2025, la nueva rotonda en el cruce de Vara de Rey con Pío XII, Avenida de España y Pérez Galdós, "que descongestionará gran parte del tráfico que Vara de Rey absorbe en este momento en sentido longitudinal", contando con un presupuesto de 400.000 euros.

"Y una vez finalizada esa obra o en paralelo a la ejecución de esa obra, se procederá a la licitación de San Antón. Se hará con fondos propios del Ayuntamiento, pero si en el camino, en este ínterin, nos encontramos con posibilidades de financiación externa, por supuesto que el Ayuntamiento de Logoño acudirá a financiación externa", ha asegurado Iglesias.

El edil ha insistido, en este sentido, en que "no vamos a renunciar a una financiación que aminore los costes en las cargas presupuestarias de los logroñeses, pero tampoco renunciamos políticamente ni técnicamente a hacer la mejor obra, y la mejor obra no es la que estaba planteada en su momento".

Por eso, ha reseñado que "en este momento hay un proyecto, hay un coste de ese proyecto y hay unos plazos para ese proyecto y tendremos que ver durante este año 2025, planear, planificar esos plazos de ejecución y ver hasta dónde nos va a ir esa ejecución de la obra".

Francisco Iglesias ha reiterado que "el Ayuntamiento de Logroño solo ha pedido un plazo, que fue en noviembre del año pasado, el plazo que se amplió seis meses, a 31 de diciembre, porque el Ministerio sabía que a 30 de junio del 2024 no se iba a poder cumplir absolutamente ningún plazo de ninguna de las ciudades que habían pedido en la convocatoria del 2022, y ese es el plazo que nos han denegado".

En ese ínterin, ha continuado, la FEMP ha hecho el trabajo que tiene que hacer, con los Ministerios y nosotros hemos estado esperando a que nos dijeran cuándo actuar, y en el momento que desde la FEMP se nos dijo ahora tenéis que hacer la petición, el Ayuntamiento de Logroño, en tiempo y forma, hizo la petición".

Ha apuntado que "se han tardado prácticamente un mes en contestar esa petición, a prácticamente tres o cuatro días hábiles de finalización del plazo y en este momento estamos en la fase, finalizado ese plazo, en la que se siguen los contactos con el Ministerio, con la FEMP, porque no somos el único ayuntamiento que si al final tiene que devolver ese dinero lo vaya a hacer, no somos el único ayuntamiento que no ha podido ejecutar y tendremos que ver la globalidad".

"Yo no quiero hablar de inflexibilidad o de falta de cintura, pero es verdad que si nos remitimos a la ejecución de fondos europeos en octubre del 2024, en el que se hablaba a nivel nacional del 16%. Que se haya ejecutado una parte muy pequeña de fondos, y los Ministerios todavía siguen insistiendo en mantener determinados plazos, pues creo que también merece una reflexión por parte ministerial", ha argumentado.

En su opinión, "hay que hacer una reflexión" sobre esta escasa ejecución de los fondos UE: "si desde 2022 a 2024 solo hay un 16%, pues es que tenemos un problema serio de un 84% que no está ejecutado, y hay que justificar para 31 de diciembre de 2026, es muy difícil que en año y medio se ejecute ese 84%, cuando en casi tres años anteriores se ha ejecutado un 16%".

"Habrá que reflexionar -ha considerado- si realmente si los fondos estaban pergeñados para lo que realmente eran, o simplemente fueron convocatorias que se sacaron, que todos acudimos de buena fe, y que al final la burocracia, los plazos y cierta falta de cintura, pues nos haya permitido a todos no ejecutar".

El concejal ha incidido, en todo caso, en que "nuestro ánimo, lo dijo el alcalde al principio de Legislatura, y lo sigue manteniendo el equipo de gobierno, es ejecutar la mayor parte de los fondos que tengamos, pero tampoco vamos a ejecutar fondos de cualquier manera, a cualquier precio, y dejando actuaciones en la ciudad que primero, a la ciudadanía no le gusten, segundo, no sean las adecuadas, y tercero, que nos generen luego problemas".

Y, por último, sobre los dos millones de fondos UE y la posible repercusión de su devolución en los prespuestos municipales, Iglesias ha dicho que "ese dinero está en caja porque es un dinero que no se ha gastado un céntimo y en el momento que el Ministerio, si no se llega a una nueva ampliación de plazo, y hay que devolver, pues sacaremos ese dinero de caja, no se ha tocado, está ahí intacto tal cual nos lo ingresaron y se devolverá al ministerio en cuanto nos digan ellos que hay que devolverlo".