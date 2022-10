El Ayuntamiento de Logroño presenta un vídeo para incentivar la incorporación de las mujeres al Cuerpo de Bomberos

LOGROÑO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Igualdad, Eva Tobías Olarte, ha presentado esta mañana el video que ha elaborado el Ayuntamiento de Logroño para incentivar la incorporación de las mujeres al Cuerpo de Bomberos municipal. Al acto de presentación han asistido también el jefe de Bomberos, Alfredo Bazo, y algunos de los bomberos que han participado en su grabación.

El objetivo de esta acción ha indicado Eva Tobías Olarte, "es invitar a las mujeres a sumarse a esta profesión: una profesión centrada en el servicio a la ciudadanía. Al mismo tiempo, mandamos un mensaje muy claro a la sociedad, instando a romper con los estereotipos de género aún existentes en la sociedad, que clasifica algunas profesiones en profesiones de mujeres y de hombres".

A través de este video, ha detallado, "se promulga la necesidad de educar a hombres y mujeres para un futuro en igualdad, porque la igualdad es atracción de talento y anima a la ciudadanía a derribar barreras, especialmente a las mujeres, para que crean en sus posibilidades. Contamos con ellas".

La concejala de Igualdad y de Bomberos ha destacado que, aunque no existen registros oficiales, un estudio de 2018 de la asociación 'Ser bombera' revelaba que de los 20. 041 bomberos que había en España, solo 168 eran mujeres, es decir, un 0,83 por ciento. Por lo tanto, ni un 1 por ciento de los puestos del Cuerpo de Bomberos en España están cubiertos por mujeres.

Por eso, "es necesario que se lleven a cabo acciones de concienciación dirigidas a favorecer la incorporación de mujeres a ámbitos masculinizados, como es este caso, para que haya mujeres que se incorporen al cuerpo de Bomberos de Logroño, actualmente no hay ninguna".

Asimismo, ha resaltado "la implicación de miembros de la plantilla en esta iniciativa. Este es un tema que nos concierne a toda la sociedad, mujeres y hombres".

Para conseguir que más mujeres se planteen la posibilidad de ser bomberas, según la concejala de Igualdad, "es importante trasladar también una visión realista de la profesión, en la que el trabajo en equipo es lo más importante, rompiendo con ideas preconcebidas".

PROFESIÓN "EXIGENTE"

En esta misma línea, el jefe de bomberos, Alfredo Bazo, ha explicado que "todas las chicas no pueden ser bomberas, pero tampoco todos los chicos pueden serlo. Es una profesión exigente, que requiere cualidades que no todo el mundo posee, como saber trabajar en equipo o tomar decisiones rápidas, actitudes que forman la personalidad del bombero o bombera. No veo que alguna de esas cualidades no las tenga las mujeres".

Por último, ambos han remarcado la necesidad de educar en igualdad desde la infancia. "Enseñar a las niñas pequeñas que pueden ser lo que quieran ser y si quieren ser bomberas lo único que tienen que hacer es proponérselo y prepararse para ello, igual que los niños que quieren ser bomberos". Con este objetivo, la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Logroño realiza actividades con escolares para promover de forma lúdica y didáctica, a través de cuentacuentos, la incorporación de mujeres a ámbitos profesionales masculinizados.

CONVOCATORIA DE 7 PLAZAS DE BOMBERO CONDUCTOR

La concejala de Igualdad y Convivencia ha recordado que el Ayuntamiento de Logroño ha convocado siete plazas de bombero conductor, que están incluidas en la Oferta de Empleo Público de los años 2019, 2020 y 2021.

El procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición y el plazo para presentar las solicitudes es de 20 días hábiles desde su publicación en el BOE. Además de valorar los méritos en la fase de concurso, las personas que se presenten deberán superar un examen consistente en cuatro ejercicios: una parte teórica, un test psicotécnico de personalidad, una prueba física y una prueba práctica.

Estas plazas pertenecen a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Servicio de Extinción de Incendios, de la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Logroño, correspondiente al grupo C, subgrupo C1.