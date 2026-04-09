El Ayuntamiento de Logroño prevé estudiar calles de la ciudad donde poder reducir la velocidad y prevenir atropellos

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LOGROÑO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño prevé estudiar algunas calles de la ciudad en las que se podría reducir la velocidad máxima de circulación, con el objetivo de que esta medida prevenga atropellos. Así lo ha dicho el concejal de Administración Pública Francisco Iglesias, en el pleno del Consistorio del mes de abril, que se ha celebrado este jueves.

Ha sido en contestación a una pregunta formulada por la concejala no adscrita Eva Loza, en la que pedía explicaciones sobre "medidas urgentes ante el número creciente de atropellos" registrados en la ciudad.

La edil, en su exposición, ha puesto algunos ejemplos de estos sucesos, recordando especialmente el caso de una persona fallecida por atropello en la calle General Urrutia. "Es preocupante", ha asegurado.

Por ello, ha reclamado la necesidad de medidas "urgentes", planteando algunas como "identificar y señalizar puntos de riesgo; reducir la velocidad en puntos sensibles; contar con más presencia policial en cruces peligrosos; o reforzar la iluminación".

En su respuesta, Iglesias ha reseñado que "el número de atropellos no es creciente", aportando el dato de que, en 2025, hubo 43 menos que en el ejercicio anterior y que, además, "ahora mismo, estamos por debajo de las cifras del primer trimestre de 2025".

Algo que, para el edil, indica que "las medidas que se están adoptando están teniendo efecto", como las campañas de concienciación e aspectos como velocidad, doble fila o circulación de patinetes "primero informativas y luego sancionadoras".

A ello ha sumado la instalación de radares fijos y móviles; la elevación de pasos de peatones; y que "no vamos a dejar de estudiar en esta legislatura calles donde pueda ser conveniente la reducción de la velocidad máxima" para prevenir y evitar los atropellos.

Igualmente, en el pleno también se ha contestado a una pregunta planteada por el PSOE sobre la instalación de una rampa de acceso al embarcadero del Ebro para personas con discapacidad, que, como ha señalado Iglesias, "se hará una vez que la CHE dé el permiso para hacer las obras".

Por último, el edil de Movilidad, Ángel Andrés, ha reseñado -en respuesta a una pregunta también del Grupo Socialista- que "los trabajos para la ordenanza de taxis comenzaron hace meses, se sigue trabajando en ella con el sector", aunque no ha dado un plazo "porque es complejo y no es cuestión de sacarla corriendo".