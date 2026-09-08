El Ayuntamiento de Logroño renueva el contrato de aparcamiento cicLopark

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LOGROÑO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Logroño, Ángel Andrés, ha informado este martes sobre la renovación del contrato del servicio cicLopark, a cargo de la empresa Intelligent Parking SL, que ofrece el servicio de aparcamiento cubierto de bicicletas.

El edil ha dado cuenta en rueda de prensa de la renovación del contrato de cicLopark "un servicio muy demandado por los vecinos y vecinas de Logroño y que favorece una movilidad más ecológica y sostenible".

CicLOpark presta un servicio de aparcamiento cubierto de bicicletas y actualmente, tal y como ha destacado Andrés "cuenta con 36 módulos que ofrecen un total de 540 plazas, distribuidas por Logroño en espacios de 40 y 10 plazas".

La adjudicación de este servicio a la empresa Intelligent Parking SL, es de un año completo, con posibilidad de renovación por otro año más.

INSCRIPCIONES AL SERVICIO.

Para solicitar una plaza de aparcamiento en este servicio es preciso descargarse y registrarse en la aplicación PVerde y, a partir de mañana miércoles 9 de septiembre a las 9 de la mañana, se podrá realizar la solicitud de una plaza en el módulo que se desee.

El responsable de Movilidad ha indicado que, "durante el proceso de inscripción, será necesario adjuntar una imagen de la bicicleta que se va a aparcar, así como elegir la modalidad de pago que puede ser mensual, con un pago de 2.5 euros al mes, o anual, con un pago total de 30 euros".

Como ha informado Andrés, "las plazas se irán completando conforme se soliciten y habrá también una lista de espera para cada módulo; cuando algún usuario se dé de baja del servicio, el sistema avisará de manera automática al siguiente en la lista, dándole la oportunidad de quedarse dicha plaza".

Para poder registrarse en el sistema será necesario ser mayor de 14 años, así como presentar el documento de identificación entre otros datos personales, además de una tarjeta de crédito asociada a la cuenta. Asimismo, será obligatorio encadenar cada bicicleta con un candado de nivel de seguridad 4 o 5.

NORMATIVA DE USO.

En cuanto a la normativa de uso, el edil ha indicado que "será obligatorio sacar la bicicleta del aparcabicis cada 72 horas un mínimo de 20 minutos y, en caso de no hacerse, habrá penalización de un euro al día".

De igual modo, si la bicicleta está fuera del aparcabicis más de 72 horas, también será considerado una irregularidad y conllevará la misma sanción. No obstante, el usuario puede seleccionar hasta cuatro semanas al año en las que no será penalizado por ausencia o por no mover la bicicleta.

Asimismo, Ángel Andrés ha recordado que los aparcamientos cuentan con sistemas cerrados de videovigilancia y un sistema de suministro eléctrico independiente (SAI) que permite su funcionamiento en caso de caída del suministro eléctrico general.

El sistema de acceso a la Red controlará y registrará en todo momento los accesos a los aparcamientos realizados por las personas usuarias, relacionando estos accesos con su identificación. La normativa estará disponible en la web municipal.

Andrés ha querido poner en valor que "la renovación de este contrato es otra muestra más del apoyo de este equipo de Gobierno a la movilidad sostenible y responsable en nuestra ciudad".

"La apuesta por el transporte alternativo a los vehículos particulares se hace latente en la oferta del servicio Bicilog, así como la modernización del autobús municipal, que ha visto mejoradas sus prestaciones durante estos últimos meses. El ejemplo más reciente lo encontramos en la prueba de ello es la puesta en marcha de la aplicación móvil del autobús urbano, hace apenas unos días", ha finalizado.