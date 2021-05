El Ayuntamiento de Logroño retoma las rutas divulgativas 'Logroño con otra mirada' por las calles con nombre de mujer

LOGROÑO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño retoma las rutas divulgativas 'Logroño con otra mirada' por algunas de las calles de la ciudad que tienen nombre de mujer. Como ha avanzado este martes la concejala de Igualdad, Eva Tobías, "la ruta inaugural se realizó en noviembre del año pasado con plazas muy reducidas por la pandemia y ahora se amplían hasta 25 personas por sesión".

Durante los meses de junio a septiembre, ha indicado, "se realizarán ocho visitas por estas rutas que tienen como objetivo visibilizar a las mujeres en el espacio público y dar a conocer su relevancia y aportaciones a la sociedad".

Esta iniciativa se retoma el sábado 12 y el domingo 13 de junio, con dos recorridos por la ruta 'La mirada del trabajo'; las otras visitas que están programadas se llevarán a cabo dos el fin de semana de 10 y 11 de julio; otras dos el fin de semana del 21 y 22 de agosto; y la siguientes dos el 25 y 26 de septiembre.

Los recorridos tienen una duración de 75 minutos. La actividad es gratuita y está dirigida al público en general. El aforo está limitado a 25 personas y se requiere invitación, que puede retirarse en el Servicio de Información 010 del Ayuntamiento, a partir del próximo viernes 28 de mayo.

Eva Tobías ha indicado que "es necesario que la sociedad conozca a estas mujeres que son referentes sociales, mujeres que han hecho mucho por la historia; descubrirlas como modelos femeninos a seguir, sólo así podremos avanzar hacia una sociedad más igualitaria."

'Logroño con otra mirada', ha detallado, ofrece dos rutas divulgativas diferenciadas que desarrollarán actores y actrices del equipo de Zarándula.

La ruta denominada 'La mirada de las escritoras' transcurre por las calles María Teresa León, Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán y Ana María Matute. Mientras que la visita 'La mirada del trabajo' recorre las calles Calles María Zambrano, Duquesa de La Victoria y Luisa Marín Lacalle.

'La mirada del trabajo' estará dinamizada por una actriz que encarnará a Laura Zuazo, fundadora de la escuela para mujeres y a Rosario Cenzano, trabajadora de Tabacalera y sindicalista de la unión tabacalera.

En el recorrido se encontrarán con David Royo, hijo de uno de los fundadores del Ateneo de Logroño, que presume de tener las cosas claras sobre el empoderamiento de la mujer aunque no sea cierto. Las dos mujeres se lo van a aclarar y harán su vida de burgués vanidoso un poco más difícil.

En este recorrido se contará la vida de mujeres tan importantes como María Zambrano, pensadora, filósofa y ensayista española, de gran compromiso y cuyos pensamientos cívicos y poéticos son imprescindibles para conocer la historia de las ideas de nuestro país.

"Zambrano es una referente que no vio reconocido su trabajo en España hasta pasado su exilio. Al final de su vida recibió el Premio Príncipe de Asturias y el Premio Cervantes, en 1981 y 1988 respectivamente. Es más conocida por sus ensayos filosóficos que por sus "delirios" por las palabras como ella propia nombró a su poesía", ha explicado la edil.

Por su parte, ha añadido, "Luisa Marín, fue una activista sindical, una mujer que luchó por los derechos de los y las trabajadores, precursora de la justicia social, fue operaria de Tabacalera, y es una de las protagonistas de la historia logroñesa de comienzos del siglo XX". "Una pionera del empoderamiento femenino y obrero", ha afirmado.

En 1919, ha relatado Tobías, "participó en la constitución la Sociedad de Obreros y Obreras de la Fábrica de Tabacos de la que fue presidenta durante la dictadura de Primo de Rivera. Encabezó las luchas obreras de la Fábrica de Tabacos, desde donde promovió derechos para las obreras lactantes y otras mejoras laborales".

"El 9 de agosto de 1936 fue encarcelada en la cárcel provincial y el 22 del mismo mes, junto con su compañera Carmen Villar, presidenta del Gremio de Cigarreras de la CNT, asesinada en La Grajera a 22 de agosto de 1936", ha señalado la concejala que ha incidido en que "esta rutavconecta el Logroño del siglo XIX con el del siglo XX y tiene como misión sacar a la luz la historia que el anterior relato ha ocultado".

La visita narrada por 'La mirada de las escritoras' será dirigida por una actriz que da vida a una catedrática de la Universidad de La Rioja. Recibe a un grupo que forma parte de una comisión internacional que organiza rutas turísticas literarias y van a comprobar la posibilidad de conceder ayudas y subvenciones a Logroño para organizar su Asamblea Anual en la ciudad. En el recorrido se encuentra con un afilador que le desafía jocosamente.

En esta ruta, ha aclarado, "se da a conocer unas calles y a las mujeres que las nombran. Al estar al otro lado del Ebro, en un barrio no céntrico y no turístico son hasta ahora menos conocidas, pero no por ello menos importantes". Una de estas mujeres es María Teresa León, escritora de la generación del 27 que además es conocida como la 'guerrillera de la cultura' que salvó las obras del Museo del Prado en la Guerra Civil.

En este recorrido se destacará la figura de Emilia Pardo Bazán, considerada la mejor novelista española del XIX y una de las escritoras más destacadas de nuestra historia literaria; de Ana María Matute, una de las más importantes narradoras del siglo XX, ganadora del Premio Cervantes y académica de la Lengua.; y de Concepción Arenal, pensadora, escritora, feminista y precursora del Trabajo Social.

"Todas tuvieron que luchar en sus profesiones y en sus vidas contra condiciones muy duras para poder llevarlas a cabo y contribuyeron a que la sociedad avanzara", ha comentado la concejala de Igualdad.

De esta manera, ha subrayado la concejala de Igualdad, "damos a conocer, de forma lúdica y amena, la biografía de relevantes escritoras, filósofas y luchadoras por los derechos de las mujeres, al mismo tiempo que se aprende sobre la época en la que vivieron, así como anécdotas y curiosidades de Logroño."

Eva Tobías ha finalizado destacando que esta iniciativa pretende formar parte de la oferta cultural de la ciudad porque "creemos que es necesario reconocer y destacar el papel referente que las mujeres han tenido en diferentes campos, como la literatura, el pensamiento, la política, el sindicalismo, el feminismo, entre otros, y su contribución a la mejora de la sociedad".