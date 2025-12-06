El Ayuntamiento de Nájera distribuye dispensadores y botellas para fomentar los paseos responsables con mascotas

LOGROÑO 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Nájera, en colaboración con Valoriza, pone a disposición de los propietarios de mascotas dispensadores de bolsitas para excrementos y botellas destinadas a aplicar desinfectante sobre las micciones, con el objetivo de mejorar la limpieza y el cuidado del espacio público.

Esta iniciativa refuerza el cumplimiento de la Ordenanza Reguladora de Bienestar Animal, que establece la obligación de los propietarios de evitar las micciones en fachadas, mobiliario urbano y vías públicas, así como la necesidad de llevar consigo los medios necesarios para minimizar su impacto.

Estas botellas permiten diluir y neutralizar las marcas que dejan los animales en la vía pública, contribuyendo a preservar el buen estado de los espacios comunes.

Las botellas están preparadas para ser rellenadas con una mezcla apta para este fin, como agua con vinagre común, bicarbonato de sodio, zumo de limón o un producto específico. Por su parte, los dispensadores permiten portar cómodamente las bolsitas necesarias para recoger los excrementos durante el paseo, favoreciendo un comportamiento responsable y respetuoso por parte de los dueños de mascotas.

Los vecinos podrán recoger ambos elementos a partir del martes 9 de diciembre, en el Ayuntamiento de Nájera, concretamente en la puerta anexa a Oficinas Generales. La entrega se realizará hasta agotar existencias, pudiendo retirarse un dispensador y una botella por unidad familiar.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Nájera reafirma su compromiso con el mantenimiento de una ciudad más limpia, cuidada y agradable para todos.

La colaboración ciudadana resulta fundamental para preservar la calidad del entorno urbano, y desde el Consistorio, se subraya la importancia de adoptar hábitos responsables que contribuyan al bienestar colectivo y a una convivencia respetuosa en la ciudad