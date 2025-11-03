LOGROÑO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Nájera invierte 13.000 euros en Nájeraforum y el Cine Doga. La mayor parte del presupuesto se ha destinado a la mejora del equipamiento de Nájeraforum.

En concreto, se han adquirido dos nuevos ordenadores portátiles para la sala de Ciberteca Municipal y la Biblioteca, con el objetivo de reforzar los servicios públicos y dar respuesta a la creciente demanda de usuarios.

Asimismo, se ha incorporado un sistema de audio completo, con altavoces y micrófonos, que viene a complementar el proyector y la pantalla ya existentes, mejorando la calidad de los actos y presentaciones.

También se han instalado cortinas en el Salón de Actos, lo que permite optimizar la visibilidad durante las proyecciones y regular la entrada de luz y calor. El importe total de estas actuaciones supera los 11.000 euros.

Por su parte, en el Cine Doga se han llevado a cabo trabajos de mantenimiento y mejora tanto en la zona de acceso como en el escenario. Concretamente, se ha pintado el hall para mejorar su luminosidad y sensación de amplitud, y se ha lijado y pintado el suelo del escenario para optimizar sus condiciones de uso. El coste total de estos trabajos alcanza los 2.000 euros.

El alcalde de Nájera, Jorge Salaverri, ha señalado que "el compromiso del Ayuntamiento con la cultura se demuestra no solo a través de la programación de actividades, sino también mediante el mantenimiento y mejora de los espacios que las hacen posibles".

"Nájeraforum y el Cine Doga son puntos de encuentro para los vecinos, y queremos que sigan siéndolo en las mejores condiciones", ha afirmado el primer edil najerino.

Estas actuaciones han sido subvencionadas por la Dirección General de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud del Gobierno de La Rioja, cuya colaboración ha resultado fundamental para su ejecución.

Con estas intervenciones, el Ayuntamiento de Nájera "continúa avanzando en su apuesta por reforzar la infraestructura cultural de la ciudad y poner en valor los espacios municipales que contribuyen al desarrollo educativo, juvenil y social de la comunidad".